Dos menores armados cayeron en la zona de la subida a la Autopista La Plata - Buenos Aires

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos este miércoles por la tarde en un operativo policial tras ser señalados como autores de una serie de robos a pescadores en zonas aledañas a la laguna.

El procedimiento lo concretó el Grupo Motorizado Departamental de la Policía bonaerense en la zona de la Diagonal 74, cuando los jóvenes -encapuchados y circulando por las vías cerca del Aeroclub- fueron sorprendidos portando un arma de fuego.

Al advertir la presencia policial, los adolescentes intentaron huir corriendo por las vías, pero fueron reducidos a pocos metros. Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una pistola calibre 9 mm marca ASG (modelo CZ75 D Compact) con cargador colocado.

Las primeras investigaciones vinculan a los detenidos con varios robos recientes a pescadores que concurren a la laguna, con un mismo modus operandi: abordajes sorpresa, amenazas con arma de fuego y fuga inmediata hacia el barrio conocido como El Mercadito.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción del Joven N°1 del Departamento Judicial de La Plata, acusados de “tenencia ilegal de arma de fuego y robos reiterados”, según informaron las fuentes.

Este nuevo caso vuelve a encender la alerta entre quienes frecuentan la laguna para pescar o pasar el día, y refuerza la demanda de patrullajes más frecuentes y controles en el área para prevenir nuevos episodios.