Expectativa en el Concejo por una  nueva reunión para debatir el COU

La comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante local se dispone esta tarde a tratar el expediente de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), con el objetivo de obtener dictamen para su posterior tratamiento en el recinto.

Luego de que ayer el cónclave se postergara por falta de acuerdo con los bloques de la oposición, el oficialismo intentará esta tarde incorporar cambios que permitan avanzar con la nueva norma.

Como viene publicando este diario, el expediente del Código establece alturas máximas para las construcciones en avenidas y calles de una mano, tanto en el Centro como en las localidades. Pero, además, fija un coto a la cantidad de unidades funcionales que se pueden construir por loteo, lo que despertó polémica en varios sectores.

Luego de varias críticas de los colegios de Arquitectos y Agrimensores, además del Consejo para el Desarrollo local, representantes de los bloques de la oposición negociaban hasta última hora con la incorporación de modificaciones que morigeren la normativa propuesta.

EN DESARROLLO