Duro golpe para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y Wanda Nara va "por todo"

El futbolista Mauro Icardi fue declarado “deudor alimentario” en la causa contra Wanda Nara por los alimentos de sus hijas menores, Francesca e Isabella y fue incluido formalmente en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por la justicia argentina.
Según informó el periodista Guido Záffora en DDM, el millonario monto que el futbolista debe a la Justicia inicia en 300 mil dólares, pero escaló hasta el día de hoy a 600 mil dólares. Si bien las abogadas de Mauro, Elba Marcovecchio y Lara Piro, apelaron la decisión del juez Hagopian, la Cámara rechazó el pedido porque los argumentos no fueron considerados convincentes.
“Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ‘ir por todo’”, reveló el periodista. “Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en la Argentina, tipo plan maestro, que Icardi venga con sus hijas, pero en ese periodo puede pedir que Mauro no salga”, agregó.
A pesar de la deuda, aún falta la decisión del juez de definir quién tiene la razón dentro del juicio, si Wanda Nara o Mauro Icardi. El título de “deudor” podría complicar a la conductora en otro de los juicios que mantiene con su ex pareja, el de la “restitución internacional” que continúa en curso en Italia. La defensa del jugador del Galatasaray podría utilizarlo a su favor, argumentando que ahora Icardi corre riesgo de no poder salir del país si visita a sus hijas en Argentina.
