La China Suárez liquidó a Wanda Nara: “A mí me da lastima, nunca fui su amiga”

La China Suárez habló de Wanda Nara en Puro Show, a quién aseguró tenerle “lastima”. En tanto, aclaró que nunca fueron amigas y apuntó contra sus haters.

La actriz habló con absoluta sinceridad sobre la exposición: “Siempre fui bastante polémica y soy consciente de eso. Mis hijos saben quién soy, mis amigos y mi novio saben quién soy. No tengo un cargo político para dar explicaciones a la gente”.

Sobre los insultos de amigas de Wanda Nara en redes, fue directa: “A mí me da lástima. No es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso vivir tu vida y hacerle daño a una persona”. Asimismo, agregó una frase que resume su postura frente al relato mediático: “Diga lo que diga, conviene hacer mierda a una villana que construyeron”. Aclaró también una versión muy instalada: “Nunca fui amiga de Wanda”.

La actriz fue muy clara al hablar de sus causas judiciales: “Hay uno de los juicios que yo tengo que es porque filtraron la dirección y fotos de mi casa y entró un grupo comando. Atentaron contra la seguridad de mis hijos y la mía”. Le recordaron aquella polémica historia donde alguien escribió “a la China hay que cagarla a palos”, que la influencer Pochi dijo no haber publicado ni avalado.

La actriz respondió en general: “Sabés cuál es el tema, hay personas que dicen que hay cosas mías que no les gustan y juzgan la vida personal. Sé cómo es, es un ambiente muy chico”. Cuando Pochi planteó que “si un famoso expone su vida, la gente va a opinar”, la China fue contundente: “¿Quiénes son para hablar de la vida de otra persona. Hay cosas que cruzan el límite”.

El famoso episodio de la cartera

La actriz también se refirió al revuelo por su cartera viral: “Nunca pensé que un bolsito iba a traer tanto revuelo.” Asimismo, criticó el efecto bola de nieve mediático: “Que todos se suban a ese barco y que nadie ponga un freno es un montón”.

La China remarcó que el tema hijos no está en los planes inmediatos: “El tema de la maternidad con él no es algo que sea un proyecto cercano, nosotros ya somos papás”. La actriz cerró con una frase que resume su orgullo profesional: “No tengo nada para criticar de la serie, es un regalo y un placer trabajar”.