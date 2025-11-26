Sigue el tire y afloje: se demora la sesión por el Endeudamiento y el Presupuesto bonaerense
La China Suárez liquidó a Wanda Nara: "A mí me da lastima, nunca fui su amiga"
La China Suárez habló de Wanda Nara en Puro Show, a quién aseguró tenerle “lastima”. En tanto, aclaró que nunca fueron amigas y apuntó contra sus haters.
La actriz habló con absoluta sinceridad sobre la exposición: “Siempre fui bastante polémica y soy consciente de eso. Mis hijos saben quién soy, mis amigos y mi novio saben quién soy. No tengo un cargo político para dar explicaciones a la gente”.
Sobre los insultos de amigas de Wanda Nara en redes, fue directa: “A mí me da lástima. No es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso vivir tu vida y hacerle daño a una persona”. Asimismo, agregó una frase que resume su postura frente al relato mediático: “Diga lo que diga, conviene hacer mierda a una villana que construyeron”. Aclaró también una versión muy instalada: “Nunca fui amiga de Wanda”.
La actriz fue muy clara al hablar de sus causas judiciales: “Hay uno de los juicios que yo tengo que es porque filtraron la dirección y fotos de mi casa y entró un grupo comando. Atentaron contra la seguridad de mis hijos y la mía”. Le recordaron aquella polémica historia donde alguien escribió “a la China hay que cagarla a palos”, que la influencer Pochi dijo no haber publicado ni avalado.
La actriz respondió en general: “Sabés cuál es el tema, hay personas que dicen que hay cosas mías que no les gustan y juzgan la vida personal. Sé cómo es, es un ambiente muy chico”. Cuando Pochi planteó que “si un famoso expone su vida, la gente va a opinar”, la China fue contundente: “¿Quiénes son para hablar de la vida de otra persona. Hay cosas que cruzan el límite”.
La actriz también se refirió al revuelo por su cartera viral: “Nunca pensé que un bolsito iba a traer tanto revuelo.” Asimismo, criticó el efecto bola de nieve mediático: “Que todos se suban a ese barco y que nadie ponga un freno es un montón”.
La China remarcó que el tema hijos no está en los planes inmediatos: “El tema de la maternidad con él no es algo que sea un proyecto cercano, nosotros ya somos papás”. La actriz cerró con una frase que resume su orgullo profesional: “No tengo nada para criticar de la serie, es un regalo y un placer trabajar”.
