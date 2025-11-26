Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias

VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Llegan las altas temperaturas a La Plata mientras se acerca el verano y, con ellas, la intención de los vecinos de disfrutar del sol y nadar un rato. Sin embargo, hay sectores de la Región con alerta por la presencia de cianobacterias.
La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, actualiza la situación desde el mapa interactivo en cuanto a las zonas que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.
En La Plata, el alerta “Naranja” por cianobacterias fue elevado en el lago de la República de Los Niños. Por su parte, en la zona del Club Regatas de Ensenada hay alerta “Amarillo”, lo que indica niveles inferiores a los de una floración.
Se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna.
No consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua.
Evita el contacto con el agua teniendo especial cuidado con los niños y mascotas.
No te bañes y consulta al guardavidas si tenés dudas.
Además observa la arena; si hay manchas verdosas.
Los síntomas de alerta a los que se debe prestar atención frente a una sospecha de contacto con cianobacterias son:
Irritación en la piel y ojos.
Náuseas y diarrea.
Fiebre y dolor de cabeza.
Ante algunos de estos síntomas, consultar con un médico.
