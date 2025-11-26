Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias

Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
26 de Noviembre de 2025 | 15:04

Escuchar esta nota

Llegan las altas temperaturas a La Plata mientras se acerca el verano y, con ellas, la intención de los vecinos de disfrutar del sol y nadar un rato. Sin embargo, hay sectores de la Región con alerta por la presencia de cianobacterias. 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, en el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, actualiza la situación desde el mapa interactivo en cuanto a las zonas que poseen cuerpos de agua para avanzar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias y así mejorar la prevención hacia la comunidad.

En La Plata, el alerta “Naranja” por cianobacterias fue elevado en el lago de la República de Los Niños. Por su parte, en la zona del Club Regatas de Ensenada hay alerta “Amarillo”, lo que indica niveles inferiores a los de una floración. 

Recomendaciones

Se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna.

No consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua. 

Evita el contacto con el agua teniendo especial cuidado con los niños y mascotas.

No te bañes y consulta al guardavidas si tenés dudas.

Además observa la arena; si hay manchas verdosas.

Síntomas de alerta

Los síntomas de alerta a los que se debe prestar atención frente a una sospecha de contacto con cianobacterias son: 

Irritación en la piel y ojos.

Náuseas y diarrea.

Fiebre y dolor de cabeza. 

Ante algunos de estos síntomas, consultar con un médico.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Últimas noticias de La Ciudad

Premios Impulso Deportivo: La Plata reconocerá a sus atletas destacados de 2025

Diego eterno: una iniciativa propone crear un mural de Maradona en Plaza Italia

Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa

Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
Espectáculos
Cris Morena sobre la muerte de su nieta Mila: “No se puede explicar, fue un segundo”
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Deportes
Premios Impulso Deportivo: La Plata reconocerá a sus atletas destacados de 2025
River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
Información General
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Policiales
VIDEO. Al voleo y "de un saque": la modalidad de ataques motochorros en el centro de La Plata
Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán
La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla