Diego eterno: una iniciativa de vecinos propone crear un mural de Maradona en Plaza Italia

Vecinos y vecinas de La Plata, a cinco años de su partida, presentaron un proyecto de ordenanza que propone elaborar un mural de gran formato en honor a Diego Armando Maradona sobre la fachada de un edificio ubicado en el entorno de Plaza Italia, en pleno centro de la Ciudad.

La iniciativa, impulsada en el marco del quinto aniversario de su fallecimiento, pretende dar al astro una “huella permanente” en el paisaje urbano y transformar su imagen en un símbolo visual de memoria, identidad y orgullo para la comunidad.

Según el proyecto, se solicita declarar la obra como de “interés municipal”, lo que habilitaría al Ejecutivo local a coordinar con los propietarios del inmueble, artistas locales, colectivos culturales e instituciones deportivas los aspectos técnicos y administrativos para concretar el mural.

Los impulsores destacan que esta intervención no solo servirá como tributo a Maradona, sino también como una proyección del arte urbano y al valor patrimonial de la ciudad. Argumentan que los murales de gran escala permiten recuperar fachadas deterioradas, dar nueva vida al entorno urbano y convertirlos en espacios reconocibles para vecinos, hinchas y visitantes.

También señalan que, de aprobarse la ordenanza, el área de Cultura municipal debería coordinar el diseño final, la selección del equipo artístico, definir un plan de mantenimiento de la obra y su incorporación al circuito cultural de la ciudad.

La idea se inserta en una tradición reciente de homenajes murales en la Ciudad, como fue el caso del mural del Papa Francisco realizado por "RON Muralist" frente a la Catedral hace algunos meses.