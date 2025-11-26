Piñas van, piñas vienen en Ensenada: un accidente desencadenó una brutal golpiza y una joven resultó herida

Sigue el tire y afloje: se demora la sesión por el Endeudamiento y el Presupuesto bonaerense
Un violento episodio ocurrido este miércoles derivó en la detención de tres mujeres tras un accidente de tránsito y una agresión dentro de una panadería de Ensenada. Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó luego de un choque entre una camioneta y una moto en las inmediaciones de la intersección de Almirante Brown y la entrada Bonavena.
En base a la información brindada por agentes de la fuerza, los incidentes se produjeron entre allegados de la conductora de la camioneta y del motociclista accidentado a escasos metros. Por cuestiones que aún se encuentran bajo análisis, los cruces verbales continuaron con golpes feroces.
Mientras esperaban la llegada de Policía Científica, los efectivos observaron por cámaras a tres mujeres ingresar al comercio y comenzar a agredir a golpes de puño y patadas a una joven de 22 años que se encontraba dentro.
Finalmente, tras segundos de tensión, los agentes lograron separar a las partes y una de las jóvenes resultó herida con politraumatismos y golpes en su cabeza, que obligaron a una asistencia médica. Las agresoras, identificadas como dos mujeres de 21 y 25 años y una de 42, fueron detenidas allí mismo.
El caso fue caratulado como “lesiones leves” y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N°3 de La Plata.
