Deportes |Santiago del Estero

Oficial | Entradas para Estudiantes - Central Córdoba: precio, cuándo y dónde comprarlas

Oficial | Entradas para Estudiantes - Central Córdoba: precio, cuándo y dónde comprarlas

Estudiantes y Central Córdoba ya jugaron en febrero, en La Plata

26 de Noviembre de 2025 | 16:19

 

Estudiantes trabaja pensando en el partido contra Central Córdoba en Santiago del Estero, que se jugará el sábado 21.30 hs en el Estadio Madre de Ciudades. El horario, explicaron, se debe al calor y porque se juega antes la final de la Copa Libertadores. 

Habrá hinchas “neutrales” en el estadio, con unas 2.500 generales a un valor de 40 mil pesos cada una. Las entradas ya están a la venta a través de la página oficial de Central Córdoba (https://www.cacentralcordoba.com/compra-tu-entrada-2/). La tribuna destinada a este público será la Popular Sur, con ingreso por Avenida Roca,.

En cada partido del Ferroviario hay hinchas visitantes pero con la modalidad de “neutrales”. Eso indica que no pueden llevar banderas ni distintivos con los colores del club, más allá que siempre alguna bandera se mezcla en los presentes.

En tanto solo falta resolver quién será el árbitro del partido. En principio no puede ser ninguno que haya estado presente en los últimos partidos de Estudiantes, por eso descartados Pablo Dóvalo, Luis Lobo Medina ni Daniel Zamora.

En La Plata quieren que sea Facundo Tello, el que genera mayor seguridad por su desempeño pero es un árbitro que podría ser designado para otro encuentro, lo mismo que Nicolás Ramírez que en los últimos meses perdió un poco de su prestigio. El que está descartado es Darío Herrera, ya que el sábado estará en el partido final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.

La instancia de Cuartos de Final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

 

VUELVE ASCACIBAR, ¿Y CARRILLO?

El equipo tendría un cambio seguro: el regreso de Santiago Ascacibar por el expulsado Mikel Amondarian. En tanto Eduardo Domínguez espera por la resolución de Tribunal de Disciplina para saber si finalmente le reducen la sanción a Guido Carrillo, que fue de cuatro fechas pero podría bajarse a dos.

En el Pincha hay optimismo respecto a la reducción de la sanción pero de manera mesurada y con los pies en la tierra. Por eso, y ante el flojo nivel de Lucas Alario, el delantero volverá a jugar en caso negativo será Facundo Farías o en su defecto Eduardo Dominguez podría probar con Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. No tiene más.

EL INFORME DE PABLO DÓVALO POR EL PASILLO

En tanto se conocieron detalles de informe que presentó el árbitro del partido entre Central y Estudiantes. “Cuando llegué al estadio, los directores de Partido de la Liga Profesional me informaron que los jugadores de Estudiantes deberían cumplir con el protocolo estipulado en el boletín N° 6625. A través de su contacto operativo Leonardo Mansilla, Estudiantes le comunicó en dos oportunidades a los directores de la Liga Profesional que cumpliría con el protocolo establecido. Pero al momento de realizar ese reconocimiento, el Club Estudiantes Plata no solo no cumplió el protocolo por la acción de sus futbolistas dándole la espalda a sus pares de Rosario Central, sino también que actuó de manera premeditada incitando a la violencia al público local”, declaró.

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

 

