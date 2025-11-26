VIDEO. Al voleo y "de un saque": la modalidad de ataques motochorros en el centro de La Plata

"No alcancé a pulsar el botón de enviar el mensaje que me desapareció el teléfono de mis manos y cuando levanté la cabeza solo vi una moto acelerando". Así describió la víctima de un robo perpetrado por motochorros en las últimas horas en La Plata.

Y no fue en una zona cualquiera. Ocurrió en 49 entre 12 y 13, a una cuadra del Palacio Judicial Bonaerense y en una zona que en días de semana es muy transitada, y generalmente custodiada.

Como se aprecia en el video, un hombre estaba utilizando un celular de manera normal parado en la vereda. De repente, una moto pasó por la misma vereda, freno su marcha y en un movimiento ágil le manoteó el teléfono y escapó.

A diferencia de lo que suele ocurrir con los hechos protagonizados por motochorros, en esta modalidad no hizo falta que haya un cómplice que vaya como acompañante del rodado sino que el mismo conductor es quien comete de manera directa el delito.