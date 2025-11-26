Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Al voleo y "de un saque": la modalidad de ataques motochorros en el centro de La Plata

26 de Noviembre de 2025 | 15:20

Escuchar esta nota

"No alcancé a pulsar el botón de enviar el mensaje que me desapareció el teléfono de mis manos y cuando levanté la cabeza solo vi una moto acelerando". Así describió la víctima de un robo perpetrado por motochorros en las últimas horas en La Plata.

Y no fue en una zona cualquiera. Ocurrió en 49 entre 12 y 13, a una cuadra del Palacio Judicial Bonaerense y en una zona que en días de semana es muy transitada, y generalmente custodiada.

Como se aprecia en el video, un hombre estaba utilizando un celular de manera normal parado en la vereda. De repente, una moto pasó por la misma vereda, freno su marcha y en un movimiento ágil le manoteó el teléfono y escapó.

A diferencia de lo que suele ocurrir con los hechos protagonizados por motochorros, en esta modalidad no hizo falta que haya un cómplice que vaya como acompañante del rodado sino que el mismo conductor es quien comete de manera directa el delito.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra
Últimas noticias de Policiales

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a su compañera en Tucumán

La "policía hot" denuncia persecución y acusa del cobro de coimas

VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell

Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Deportes
Premios Impulso Deportivo: La Plata reconocerá a sus atletas destacados de 2025
River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final
Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo apuntará al "delito informático": los peritos le dan la razón al Pincha
La Ciudad
Premios Impulso Deportivo: La Plata reconocerá a sus atletas destacados de 2025
Con la llegada del calor: cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Miércoles y jueves sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
26/11/2025 | UN DÍA MÁS.- El fútbol argentino en llamas, con La Plata en el centro de la escena
Espectáculos
Sorprendente revelación de la familia de Bruce Willis: donará su cerebro a la ciencia
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar en Telefe
Información General
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla