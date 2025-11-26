Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Es un esfuerzo que hago por él, que me ayuda y me presenta”: la China Suárez sobre su vínculo con Mauro Icardi

26 de Noviembre de 2025 | 16:04

La actriz Eugenia “China” Suárez habló a fondo sobre el proyecto, los puntos en común que tiene con Leticia, el personaje que interpreta en su nueva serie y la reacción de Mauro Icardi al ver la historia completa, a la vez que reafirmó su amor por el futbolista al calificarlo como “príncipe”.

“El amor por los suyos, es una persona muy leal y está rodeada de poca gente, como yo. En eso somos muy parecidas”, señaló en declaraciones a Puro Show a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, al hablar de la protagonista de la serie “La Hija del Fuego, la venganza de la bastarda”.

Además, confesó que verla en pantalla le genera un choque emocional: “Verme a mí de tan chica es donde soy consciente del sueño que estoy viviendo”. Incluso, se sorprendió al ver la similitud con su hija menor: “Rufi es igual a mí y eso que no somos parecidas”.

La China celebró que la serie llegue al Trece, un canal donde trabajó muchos años: “Me encanta que pueda llegar a todo el mundo, en una pantalla en la que trabajé mucho tiempo.” También reconoció que fue aprendiendo a aceptarse como espectadora: “Me critico todo, me cuesta verme, pero hace poco empecé a verme más en los estrenos en el cine. Soy muy crítica con mi trabajo”.

La actriz reveló cómo tomó Icardi su nueva ficción: “No sabía cómo iba a reaccionar, es un momento incómodo. Me hizo reír mucho. Vimos los 22 capítulos en dos días, se enganchó igual que yo”. Por otro lado, sorprendió con un detalle sin filtro: “A él le encantaron los desnudos. Vio la serie y le encantó”.

Aunque admitió que hubo una escena que sí lo incomodó: “El tema de los besos le dio un dolor de panza”. Sobre la dinámica de pareja, fue clara: “Estar en pareja es algo constante de negociación, pero particularmente a él los desnudos no le molestaron”.

La China habló de cómo vive los rodajes más íntimos: “Las escenas de besos y sexo me incomodan”. Sin embargo, explicó que construyó una relación madura con su cuerpo: “Soy de romper con el humor. Estoy acostumbrada a ponerme en bolas en una serie, no me da vergüenza los desnudos aunque trabaje mucho el pudor con mi cuerpo para que eso no suceda”.

Suarez, contó que la ciudad la enamoró desde el primer minuto: “Estambul me voló la cabeza. Lo amable que es la gente y cómo lo quieren a Mauro se extiende a mí también”. También confirmó que tiene dos proyectos en carpeta, pero que su prioridad es organizarse con su familia: “Hay dos proyectos dando vuelta, pero me tengo que acomodar con el colegio de los chicos”.

Finalmente, cerró con una declaración de amor hacia Icardi: “Mauro es un príncipe. Es un esfuerzo que estoy haciendo por él, él me ayuda y me presenta”. Al ser consultada sobre la organización familiar, contó cómo atravesarán las fiestas: “Para las fiestas no sabemos cómo nos vamos a organizar porque él tiene un partido en el medio”.

