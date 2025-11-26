Premios Impulso Deportivo: La Plata reconocerá a sus atletas destacados de 2025

VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
VIDEO.- Con la "pista del jardín", así siguieron y detuvieron al presunto asesino de la psiquiatra en City Bell
La ceremonia tendrá lugar el 3 de diciembre en el Coliseo Podestá. Se distinguirá a referentes de más de 40 disciplinas.
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata realizará la entrega de los Premios Impulso Deportivo el miércoles 3 de diciembre a las 18:00 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá con el objetivo de reconocer la destacada participación de atletas platenses durante 2025 en sus respectivas disciplinas.
La ceremonia reunirá a protagonistas de múltiples deportes y premiará desempeños en ajedrez, artes marciales mixtas, atletismo, atletismo PCD, automovilismo, básquet, básquet PCD, boccia, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ecuestre, escalada deportiva, esgrima, fútbol, fútbol PCD, futsal, gimnasia aeróbica, gimnasia artística y goalball.
También hándbol, hockey sobre césped, judo, karate, motociclismo, natación, natación PCD, pádel, para-ecuestre, patín, pelota, polo acuático, remo, rugby, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa PCD, tiro, tiro con arco, turf, vóley, wakeboard y yachting (vela).
Los candidatos surgirán de ternas previamente seleccionadas por federaciones y asociaciones de cada actividad, las cuales serán supervisadas por un Comité Asesor. Finalmente, la votación estará a cargo de periodistas deportivos.
En esta edición, integrarán el Comité Asesor Ángel Cerisola, subsecretario de Deportes y exbasquetbolista; Juan Carlos Febre, expresidente de la Asociación de Handball; Gustavo Merbilhaa, del ámbito del tenis; Nicolás Gianella, en representación del básquet; y los periodistas deportivos Viviana Vila, Osvaldo Fanjul y Alejandro Tumminello.
Para aspirar al galardón, los atletas deberán haber cumplido una actuación relevante en su especialidad en 2025, ya sea dentro de la ciudad o fuera de ella, en este último caso representando al deporte argentino.
River e Independiente "avalaron" la posición de Estudiantes en el escándalo de la AFA y el título a Central
Cuando la actuación destacada se concrete en el ámbito local, podrán ser reconocidos también deportistas extranjeros, siempre que el desempeño deportivo se complemente con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del escenario en el que desarrollen su actividad.
En cada terna resultará un ganador que recibirá el Impulso de Plata, y entre todos los galardonados de esta categoría se elegirá finalmente el Impulso de Oro y el Impulso de Oro PCD, máximas distinciones de la edición.
