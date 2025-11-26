“Nos clavaron un puñal”: el abuelo de Brenda Del Castillo, una de las víctimas del triple femicidio, por su cumpleaños 21

Antonio del Castillo, abuelo de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, quienes fueron asesinadas junto a Lara Gutiérrez como víctimas del triple crimen con sello narco, recordó a Brenda en el día de su cumpleaños número 21 y sostuvo que, por el asesinato, les “clavaron un puñal”.

El abuelo de las víctimas señaló que rememora a Brenda “de la mejor manera” y “con mucha tristeza”: “Tuvimos a una parte de la familia en el cementerio, que llevaba flores para Brenda y para Morena también. No es lógico, están las dos en el mismo lugar”.

Respecto a la jornada de este miércoles, Antonio contó: “A las cinco de la tarde cortaron la rotonda en La Tablada. Estuvimos en el cementerio todos los días”. “Esperamos que la justicia llegue lo más pronto posible, sabemos que hay gente que está detenida, pero no nos llena. A veces pensamos que no se apuran, sabemos que esto no es de un día para otro, pero siempre recordamos a Brenda de la mejor manera”, continuó.

Asimismo, el abuelo de la víctima contó: “Siempre la vamos a recordar a Brenda y a Morena, toda la vida. Pienso que nos clavaron un puñal y nos sigue doliendo la herida, algún día este dolor va a calmar de a poco, pero del recuerdo, no nos vamos a olvidar”. “Para mí es muy fuerte a medida que pasan los días. Queremos que la justicia llegue pronto y que estén presos. A veces pensamos que se van a olvidar de las nenas”, cerró Del Castillo.

Por su parte, Federico Celedón, primo de las jóvenes compartió una publicación en redes sociales en donde le dedicó unas palabras a Brenda, en tono emotivo: “Feliz cumpleaños primita, 21 para la mejor mamá del mundo”. El posteo está compuesto por dos imágenes, la primera es una típica fotografía familiar, en el marco de una cena donde se encuentran todos los allegados de la joven y, de esa manera, la recordó Celedón.

“Así deberíamos estar hoy, quedate tranquila que todos vamos a cuidar a Lucca como vos nos cuidás ahora”, escribió sobre la primera postal. Por último, en el otro extremo y como contraposición, se puede ver a uno de los altares populares que se formaron tras el brutal crimen: una pancarta reza por “Justicia por Brenda, Morena y Lara” y a los pies del escrito, una veintena de velas encendidas al costado de una ruta.

Hasta el momento, Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los crímenes de Lara, Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo.

“Señor J” fue acusado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.