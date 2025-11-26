Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

"No estamos de acuerdo": la CGT endureció su postura al escuchar el proyecto de reforma laboral

"No estamos de acuerdo": la CGT endureció su postura al escuchar el proyecto de reforma laboral
26 de Noviembre de 2025 | 17:31

Escuchar esta nota

La CGT afirmó hoy que “no está de acuerdo” con el proyecto de reforma laboral, que de todos modos todavía no se conoce, pero mantiene las negociaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Así lo pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas después de la reunión del Consejo de Mayo de la que participó el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación del sindicalismo. La presentación del proyecto se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos Martínez.

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei y que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo de Mayo.

Trascendió que algunos de los contenidos del proyecto serían “ultraactividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos y de trabajo individual; trabajadores autónomos y democracia sindical”.

Martínez adelantó que, si bien no se conoce el proyecto, la CGT rechazará todo aquello que lesione derechos de los trabajadores.

“Habría que preguntárselo al Gobierno. No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante”, sostuvo el titular de la UOCRA al retirarse de la reunión.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

LE PUEDE INTERESAR

Bolivar: desesperación por los caminos rurales y reclamos por falta de mantenimiento

Sobre los trascendidos de la iniciativa, sostuvo que “no estamos de acuerdo en todos los puntos” y agregó que la existencia de un proyecto que sea un retroceso para la situación de los trabajadores “sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno”.

Tras la reunión del Consejo de Mayo, Martínez se trasladó a la oficina del asesor Santiago Caputo para continuar las conversaciones en privado.

El sindicalista reveló que en las distintas reuniones de este Consejo de Mayo cada sector dio su punto de vista sobre las cuestiones abordadas, en la mayoría de los casos sin acuerdos, e insistió en que es solo un órgano consultivo y no vinculante.

Se dieron cita alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de Casa Rosada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo por la Cámara Baja; Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
+ Leidas

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025

Aunque usted no lo crea: el día que la AFA "benefició" a Estudiantes, Barracas y Deportivo Riestra

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

Bolivar: desesperación por los caminos rurales y reclamos por falta de mantenimiento

La Libertad Avanza rechazó el aumento de tasas a grandes empresas en Bahía Blanca

Pastoreo rotativo: sus ventajas productivas y económicas en la región
Policiales
VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito
“Nos clavaron un puñal”: el abuelo de Brenda Del Castillo por su cumpleaños 21
En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras
Tremendo choque en una avenida de La Plata: un auto terminó "en el aire" contra una casa
VIDEO. Piñas van, piñas vienen en Ensenada: un accidente desencadenó una brutal golpiza y una joven resultó herida
Espectáculos
Duro golpe para Mauro Icardi: fue declarado deudor alimentario y Wanda Nara va "por todo"
Benjamín Vicuña plantó bandera sobre el futuro de sus hijos: “No va a ser la excepción”
La China Suárez liquidó a Wanda Nara: “A mí me da lastima, nunca fui su amiga”
“Es un esfuerzo que hago por él, que me ayuda y me presenta”: la China Suárez sobre su vínculo con Mauro Icardi
Cris Morena sobre la muerte de su nieta Mila: “No se puede explicar, fue un segundo”
Información General
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Deportes
Clubes salieron con un comunicado de apoyo a Tapia y Toviggino y en las redes estallaron con el "seca-nucas"
Chilavert cargó contra Macri por no respaldar a Estudiantes: "Debería salir a apoyarlo"
El arquero Jorge Carranza anunció su retiro del fútbol profesional
Un ex delantero del Pincha en el radar de la selección española para el Mundial 2026
El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla