En estado crítico: atacan a tiros a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos se encuentran en estado crítico tras recibir disparos cerca de la Casa Blanca el miércoles, y un sospechoso resultó herido y se encuentra bajo custodia, según dijeron las autoridades locales.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que los dos miembros de la Guardia Nacional que recibieron disparos se encuentran en estado crítico, según reportó CBS News. “Por favor, envíen sus oraciones a estos valientes guerreros, que se encuentran en estado crítico, y a sus familias”, dijo. “Están aquí sirviendo a nuestro país”.

Patel afirmó que el sospechoso “será llevado ante la justicia” y que el FBI, junto con sus colaboradores, investigará el crimen y lo procesará a nivel federal. Calificó el tiroteo como un asunto de “seguridad nacional”. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lo describieron como un ataque tipo emboscada y dijeron que se dispararon entre 10 y 15 tiros.

El sospechoso del ataque recibió cuatro disparos, dijeron fuentes a CBS News. El sospechoso fue transportado en ambulancia a un hospital de la zona y ahora está bajo custodia policial, dijeron las autoridades. El Departamento de Policía Metropolitana informó que la escena del crimen fue asegurada y que el sospechoso se encuentra bajo custodia. La policía indicó que el sospechoso resultó herido y fue trasladado a un hospital.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el tiroteo, dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en un comunicado, citado por CNN. “La Casa Blanca está al tanto y monitoreando activamente esta trágica situación”, dijo Leavitt, y agregó: “El Presidente ha sido informado”.

Efectivos de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva contra el crimen del presidente Donald Trump en la capital del país, la cual desde entonces se ha expandido a otras ciudades en todo el país, recordó CNN. La semana pasada una juez federal detuvo la movilización de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, dictaminando que Trump y el Departamento de Defensa desplegaron ilegalmente a las fuerzas militares.

En su fallo, la jueza dijo que había “más de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional” todos los días en la ciudad. La jueza no ordenó inmediatamente que la Guardia Nacional abandonara la ciudad, dando al Gobierno de Trump tiempo para presentar una apelación.

En tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Trump le ha ordenado que solicite al Secretario del Ejército que envíe 500 tropas adicionales de la Guardia Nacional a Washington DC después del tiroteo, reportó CBS News. Hegseth condenó el tiroteo y dijo: “Nunca daremos marcha atrás. Protegeremos nuestra capital”.