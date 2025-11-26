Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

José Luis Chilavert cargó contra Macri por no respaldar a Verón: "Debería salir a apoyarlo"

José Luis Chilavert cargó contra Macri por no respaldar a Verón: "Debería salir a apoyarlo"
26 de Noviembre de 2025 | 19:15

Escuchar esta nota

El ex arquero paraguayo y referente histórico de Vélez, José Luis Chilavert, se sumó este miércoles a la escalada de críticas que atraviesan al fútbol argentino: instó a Mauricio Macri, actual presidente de la FIFA Foundation, a respaldar públicamente al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, en su cruce con el titular de la AFA, Claudio Tapia. 

Chilavert, reveló: "Me preocupa el silencio de todos los presidentes, pero a la vez, si interviene la Justicia, por ejemplo, Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, lo tiene al lado a Infantino. Mauricio Macri conoce a la perfección la mafia. Me extraña el silencio de él". 

La polémica se desató luego de que la AFA decidiera otorgar el título de “campeón de Liga 2025” al club Rosario Central, una resolución cuestionada por Estudiantes, que denunció no haber participado de ninguna votación que lo ratificara. 

En esa línea, el ex arquero paraguayo cuestionó al ex presidente argentino y actual titular de la Fundación FIFA: "Porque para criticarle al presidente Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino, no dice nada. Debería salir a apoyarlo a Verón"

Con su declaración, el ex arquero busca poner en jaque la legitimidad del proceso de consagración y presionar para que los dirigentes con influencia internacional se expresen sobre la situación.

