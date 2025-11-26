En proyección al 2026: los ajustes de El Trece que impactan a Mario Pergolini, Moria Casán y María Belén Ludueña 

Como es costumbre, en un escenario de ajustes permanentes dentro de la televisión argentina, El Trece se prepara para cerrar el año con una grilla en movimiento, mirando el 2026.

Así, la señal atraviesa un período de evaluación interna en el que se analizan rendimientos, formatos y figuras, con el objetivo de ordenar franjas claves y recuperar competitividad en un mercado cada vez más fragmentado.

Luego de conocerse el posible cambio de horario de Mario Pergolini para 2026, comenzaron a circular más novedades sobre la programación.

Ahora, se asegura que podrían darse movimientos importantes. Una de las posibilidades mencionadas es el levantamiento de Tarde o Temprano, el programa de María Belén Ludueña que debutó hace apenas dos semanas en la pantalla de El Trece. Según informaron en el ciclo de Dente, estaba previsto que la emisión se mantenga, pero estarían evaluando que termine antes del verano por los bajos números en el rating.

Este escenario reaviva un antecedente cercano para la conductora: su programa anterior, Mujeres Argentinas, también fue levantado antes de lo esperado y reemplazado por La Mañana con Moria, el ciclo de Moria Casán.

La decisión había respondido a la búsqueda de mejorar los resultados matutinos. Entonces, en caso de concretarse la salida de Tarde o Temprano, el canal quedaría con el horario de las 14:45 sin programación definida.

Allí, señalaron que una opción que se estudia es ubicar a Moria Casán con su ciclo, aunque esta alternativa generaría dudas dentro de la señal porque el programa funciona bien en la mañana y un movimiento podría afectar su rendimiento. Otra posibilidad analizada sería ocupar ese espacio con series infantiles, una apuesta que El Trece ya ha utilizado en distintas etapas cuando buscó estabilizar franjas con bajo encendido.

Pero eso no es todo, ya que el mencionado reacomodamiento no se limitaría a la tarde. Tras la información que confirma el adelantamiento de Otro Día Perdido, se espera que, a partir de las 23, el canal emita producciones ficcionadas que ya pasaron por plataformas.

Finalmente, entre los títulos mencionados se encuentran Viudas Negras, Yiya y Hija del Fuego, lo que marcaría una estrategia entre contenido propio y la reutilización de series que ya cuentan con una audiencia instalada.