Política y Economía |Tensión en los mercados

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
26 de Noviembre de 2025 | 02:12
El mercado cambiario abrió la semana con presión alcista y el dólar se ubicó en el centro de la escena tras dos días sin operaciones por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. En el Banco Nación, el tipo de cambio oficial cerró en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta, una suba de $20 respecto del cierre previo. El movimiento implicó un incremento diario de 1,4% y marcó el inicio de una rueda con avances generalizados.

En el sistema bancario, la divisa operó con un promedio de entre $1.465 y $1.470 para la venta, mientras que la cotización más alta llegó a $1.475. El dólar mayorista avanzó 2,4% hasta los $1.439, ubicándose a 69 pesos del límite superior de la banda cambiaria, hoy en $1.508,48. La baja de tasas en pesos y la elevada actividad en el mercado de obligaciones negociables colaboraron con la tendencia alcista.

En los segmentos alternativos, el blue alcanzó los $1.460 para la venta tras un salto de 2,49%. El dólar MEP terminó en $1.475, con una suba de 1,37%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) trepó 2,02% y cerró en $1.519,4. De esta manera, todas las franjas del mercado mostraron incrementos en el inicio de una semana corta pero intensa.

Para arriba

El movimiento en el mercado cambiario se trasladó a los activos financieros. En Buenos Aires, el S&P Merval avanzó 3,77% hasta los 2.865.760 puntos, con alzas de hasta 8% en acciones líderes como Grupo Supervielle y Sociedad Comercial del Plata. Medido en dólares, el índice subió 2,5% hasta los 1.883 puntos, según estimaciones privadas. Las ganancias se concentraron en el sector financiero, en una rueda marcada por la presentación de balances trimestrales de los principales bancos.

En Wall Street, los ADRs argentinos también cerraron con predominio de subas. Se destacaron Grupo Supervielle (+5,78%), Grupo Financiero Galicia (+4,98%) y Banco Macro (+3,91%). La atención del mercado quedó puesta en la publicación de resultados: Galicia informó una pérdida trimestral de $87.710 millones por mayores exigencias regulatorias, suba en el costo de fondeo y gastos vinculados a la integración del HSBC.

Los bonos soberanos en dólares mostraron una jornada mixta, con retrocesos de hasta 1,5% en el Bonar 2029 y el Global 2038, mientras que el AL35 avanzó casi 2%. Esta dinámica empujó al riesgo país a 656 puntos, un salto de 21 unidades que reforzó el clima de cautela.

En paralelo, el volumen operado en el segmento de contado del mercado de cambios se mantuvo elevado en USD 478,5 millones, luego de varios días de inactividad. El Banco Central sostuvo el techo de la banda cambiaria en $1.508,48, y la divisa recuperó toda la baja acumulada en noviembre.

Así, con un dólar firme, acciones al alza y un riesgo país en ascenso, la jornada dejó una señal de mayor tensión en los mercados, en la previa de una licitación clave del Tesoro y en un contexto financiero todavía inestable.

Además, operadores señalaron que la expectativa por la licitación del Tesoro agregó volatilidad a la rueda, debido a que concentra uno de los mayores vencimientos del año y obliga a medir el nivel real de apetito por instrumentos en pesos. También remarcan que el recorte reciente en las tasas de operaciones simultáneas del Banco Central profundizó el movimiento hacia el dólar, en un clima donde cada señal oficial incide con fuerza en la operatoria diaria.

 

