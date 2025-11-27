Diego García insiste en su inocencia tras la condena

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por violación, el futbolista realizó un descargo a través de sus redes sociales
Sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por violación, el futbolista realizó un descargo a través de sus redes sociales
El ex futbolista de Estudiantes de La Plata, Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en 2021, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram tras conocerse la sentencia. García insistió en su inocencia y expresó que continuará intentando revertir la decisión judicial.
“A veces la vida te pone en batallas que no merecías y te hiere con golpes que no buscaste”, comenzó diciendo García, quien aseguró que en este proceso “uno descubre de qué está hecho”. En su descargo, afirmó: “Hoy sé que la paz no se negocia y quien camina con la conciencia tranquila y el corazón limpio siempre termina encontrando luz”.
El jugador sostuvo que fue “acusado de algo que no hice”, algo que calificó como “una de las heridas más difíciles de llevar”. Asimismo remarcó: “No pienso entregarme, no pienso rendirme, por qué si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia”. García también manifestó el impacto emocional del proceso judicial: “Enfrenté miradas que no merecía, soporto comentarios que me duelen y muchísimo’”, expresó.
También se dirigió a quienes lo criticaron: “A los que me juzgaron sin conocer la verdad, no guardo rencor. Y a ellos también les digo gracias por hacerme descubrir una versión de mí que no sabía que existía”.
El caso se remonta al 24 de febrero de 2021, cuando la víctima, jugadora de hockey de Estudiantes, denunció que García la tomó por la fuerza cuando esperaba para ingresar al baño de una quinta en Abasto y la abusó sexualmente. Durante el juicio, que incluyó peritajes forenses, testimonios presenciales y reconstrucciones temporales del hecho. Cumplirá arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
