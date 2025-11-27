La policía tiktoker habló de una campaña sucia

Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme de la Policía de la Ciudad, denunció una campaña sucia en su contra, que incluiría una velada persecución por su condición de mujer.

Además salió con los tapones de punta y habló del supuesto cobro de coimas en diversos sectores de la fuerza.

A través de su cuenta personal de Instagram, Verón expuso la situación por la que estaría atravesando y expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”.

“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, manifestó en el escrito al que accedió este medio.

Ante esta situación, la acusada se preguntó: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes me pedían tener relaciones a cambio de dinero?”.

Actualmente Verón se encuentra suspendida de sus funciones y es investigada por sus videos eróticos, por los cuales se realizó una denuncia por una posible red de trata de personas.

En una reciente entrevista, la oficial justificó la necesidad económica detrás de su idea de grabar contenido erótico y justificó que en OnlyFans facturó 6 millones de pesos en un mes, mientras que en la Policía de la Ciudad cobraba $600.000.

Nicole dio explicaciones sobre el detrás de su contenido y reveló que la idea de filmarse surgió como una alternativa económica al encontrarse transitando una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja.

El caso que derivó en su suspensión se conoció días atrás, cuando la Comisaría Vecinal 12B informó que la oficial se encontraba con un “estatus convulsivo”, a la espera de una junta médica.

En paralelo comenzó a circular un video publicado en Instagram en el que dos mujeres (una de ellas Nicole V.) jugaban al pool utilizando prendas del uniforme, sin identificación visible, e interactuaban con seguidores en un tono que la fuerza consideró “inocente, controlado e insinuante”.

Ante esa situación, se inició un sumario por conducta “indecorosa” y se pidió la intervención de Asuntos Internos.

Según las autoridades policiales, el accionar de la agente “afecta el prestigio institucional” y constituye un uso indebido del uniforme, una falta contemplada en la Ley 5688 de Seguridad Pública.

El 16 de octubre, a través de la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que la oficial pase a disponibilidad, una medida que la aparta de sus funciones mientras avanza la investigación administrativa.

Ahora será Asuntos Internos quien deberá determinar si corresponde una sanción mayor o su eventual reincorporación, al margen de la decisión que adopte la joven sobre su futuro.