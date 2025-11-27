La policía tiktoker habló de una campaña sucia

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Visitante Ilustre La Mona Jiménez, tras los pasos de Johnny Depp
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
El dólar oficial subió a $1.475; se dispararon los bonos y las acciones
Whirpool cerró una planta en Pilar, echó a 220 empleados y se va del país
Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios
Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago
La Ciudad sin descanso por la ola de explosiones en festejos secundarios
Cestos de residuos desbordados, con olor nauseabundo, en 6 y 60
Reclamos de peatones por las veredas destruidas en la cuadra de 47 entre 6 y 7
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Dice que la persiguen por ser mujer y denunció prácticas amañadas en la fuerza. “No hice nada malo”, se defendió
Nicole Verón, la policía tiktoker que fue suspendida de sus funciones por publicar contenido erótico en sus redes sociales con el uniforme de la Policía de la Ciudad, denunció una campaña sucia en su contra, que incluiría una velada persecución por su condición de mujer.
Además salió con los tapones de punta y habló del supuesto cobro de coimas en diversos sectores de la fuerza.
A través de su cuenta personal de Instagram, Verón expuso la situación por la que estaría atravesando y expresó: “Me sorprende la persecución de la Policía de la Ciudad, así como de la Justicia de la Ciudad, por filmarme uniformada sin cometer delito alguno”.
“Ahora, cuando hay poderosos como en la causa que oficiales de la División K9 de la Policía utilizaban los recursos del estado para dar clases particulares y solicitaba coimas, se encuentran trabajando tranquilos y la fiscalía especializada en la materia mira para otro lado”, manifestó en el escrito al que accedió este medio.
Ante esta situación, la acusada se preguntó: “Entonces, ¿cuál es la vara que utilizan para juzgarme? ¿Porque soy mujer? ¿Porque no tengo jerarquía de jefe? ¿Porque dije que no a mis jefes me pedían tener relaciones a cambio de dinero?”.
Actualmente Verón se encuentra suspendida de sus funciones y es investigada por sus videos eróticos, por los cuales se realizó una denuncia por una posible red de trata de personas.
LE PUEDE INTERESAR
Impactante incendio en una fábrica de plásticos
LE PUEDE INTERESAR
Golpean a dos jubilados durante un feroz robo
En una reciente entrevista, la oficial justificó la necesidad económica detrás de su idea de grabar contenido erótico y justificó que en OnlyFans facturó 6 millones de pesos en un mes, mientras que en la Policía de la Ciudad cobraba $600.000.
Nicole dio explicaciones sobre el detrás de su contenido y reveló que la idea de filmarse surgió como una alternativa económica al encontrarse transitando una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja.
El caso que derivó en su suspensión se conoció días atrás, cuando la Comisaría Vecinal 12B informó que la oficial se encontraba con un “estatus convulsivo”, a la espera de una junta médica.
En paralelo comenzó a circular un video publicado en Instagram en el que dos mujeres (una de ellas Nicole V.) jugaban al pool utilizando prendas del uniforme, sin identificación visible, e interactuaban con seguidores en un tono que la fuerza consideró “inocente, controlado e insinuante”.
Ante esa situación, se inició un sumario por conducta “indecorosa” y se pidió la intervención de Asuntos Internos.
Según las autoridades policiales, el accionar de la agente “afecta el prestigio institucional” y constituye un uso indebido del uniforme, una falta contemplada en la Ley 5688 de Seguridad Pública.
El 16 de octubre, a través de la Resolución 2025-642-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad dispuso que la oficial pase a disponibilidad, una medida que la aparta de sus funciones mientras avanza la investigación administrativa.
Ahora será Asuntos Internos quien deberá determinar si corresponde una sanción mayor o su eventual reincorporación, al margen de la decisión que adopte la joven sobre su futuro.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí