Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Opinión |Enfoque

El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata

El Vaticano defiende el matrimonio monógamo, con un mensaje de un exarzobispo de La Plata

Nicole Weinfeld

27 de Noviembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

AP

El Vaticano reafirmó el valor del matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer, respondiendo a las preocupaciones planteadas por obispos africanos sobre la práctica de la poligamia entre sus fieles.

El documento de la oficina doctrinal del Vaticano afirmó que la Iglesia católica tiene una posición bien documentada que sostiene la indisolubilidad del matrimonio como una unión de por vida entre los cónyuges. Sin embargo, señaló que la posición de la Iglesia sobre la naturaleza única y exclusiva del matrimonio monógamo es menos conocida.

“Una sola carne: Elogio de la Monogamia” les proporciona un documento doctrinal que detalla el tratamiento del matrimonio en la Biblia, la poesía, la teología y la filosofía cristianas, así como por varios papas y concilios eclesiásticos a lo largo de la historia.

El documento tiene 40 páginas con 256 notas al pie y está escrito sólo en italiano. En la introducción, el jefe de doctrina del Vaticano y autor, el cardenal argentino Víctor “Tucho” Manuel Fernández, afirma que basta con leer el capítulo final, sobre la “caridad conyugal” y la conclusión, para captar su mensaje esencial.

La doctrina católica sostiene que el sacramento del matrimonio es una unión exclusiva y de por vida entre un hombre y una mujer, abierta a la nueva vida.

LE PUEDE INTERESAR

Cifras de víctimas del tránsito en la Región que asustan

LE PUEDE INTERESAR

Los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral, ¿dieron resultado?

La sección final del nuevo documento trata sobre la sexualidad, la procreación y la atracción sexual entre parejas y recuerda los escritos previos del exarzobispo de La Plata sobre el tema. Cuando el teólogo argentino fue nombrado por el papa Francisco en 2023, fue criticado por conservadores que señalaron a un libro suyo fuera de circulación, “Cúrame con tu Boca. El Arte de Besar”. Un año después, otro título de Fernández fuera de circulación y de tono similar, “La Pasión Mística: Espiritualidad y Sensualidad”, causó revuelo.

El breve ensayo sobre experiencias místico-sensuales con Dios profundizaba en los orgasmos, incluyendo descripciones gráficas de la anatomía sexual masculina y femenina y su comentario sobre el deseo sexual, la pornografía, la satisfacción sexual y la dominación, y el papel del placer en el plan místico de Dios.

Fernández fue el autor de uno de los documentos más controvertidos del pontificado de Francisco, la declaración doctrinal de 2023 que permitía a los sacerdotes católicos bendecir a parejas del mismo sexo. La declaración provocó una reprimenda sin precedentes por parte de los obispos africanos, quienes en una declaración unificada se negaron a seguirla.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

El Presupuesto 2026 ya es ley pero postergan el proyecto para el endeudamiento que pidió Kicillof

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Últimas noticias de Opinión

Debe velarse por la seguridad de los pasajeros de micros de larga distancia

La dramática realidad en la Región ante los accidentes de tránsito fatales

Cifras de víctimas del tránsito en la Región que asustan

Los cambios que ya aplicó Milei en el mercado laboral, ¿dieron resultado?
Espectáculos
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Policiales
Tragedia en los acantilados de Mar del Plata: una periodista se sacaba fotos, cayó al vacío y murió 
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Deportes
El "tío" James Vowles, gran amigo de Colapinto en la Fórmula 1, vuleve a las pistas en las "12 Horas del Golfo"
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Tensa calma; sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla