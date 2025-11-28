Messi, AFA, Chiqui Tapia y Miami: Verón rompió el silencio sobre el posteo de su esposa

AHORA.- Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
Juan Sebastián Verón salió al cruce de una versión que explotó en redes tras la sanción de AFA a Estudiantes por el episodio del pasillo en Rosario. En las últimas horas comenzó a circular una supuesta story de Instagram atribuida a su pareja, Valentina Martín, en la que criticaba la medida. Sin embargo, el presidente albirrojo fue contundente: “Estoy cansado de desmentir este tipo de cosas; el posteo que le atribuyen a mi mujer es totalmente falso”, afirmó.
La imagen viralizada generó ruido en un clima ya caliente para el Pincha, pero desde la dirigencia no tardaron en desmarcarse. Verón remarcó que no existe registro real del contenido y que se trata de otra maniobra de desinformación en redes, algo que ya es moneda corriente cada vez que Estudiantes queda envuelto en polémicas.
La misma no solo era contra Chiqui Tapia sino supuestamente contra Lionel Messi, pero todo desmentido por la pareja de la abogada platense.
Además de la desmentida del propio Verón, la captura presenta múltiples inconsistencias visuales que apuntan a un montaje: no existe link a la story ni registro de archivo. También difuminado el nombre de usuario.
Hay ausencia de la barra de progreso. Incluso en capturas comprimidas, Instagram deja visible la línea superior de la story. En este caso no se distingue. Tipografía que Instagram no usa, con interlineado artificial. El fondo negro sin el gradiente habitual, con bordes y padding incorrectos
La parte inferior (foto del estadio y la pareja) tiene compresión normal de una imagen de celular. La parte superior (texto y fondo negro) se ve más nítida y con menos artefactos, lo que evidencia ensamblado. Y al pegar texto sobre una imagen, suelen quedar bordes más definidos, otro indicio de edición.
