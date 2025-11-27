Estudiantes tras la sanción: respaldó a Verón, Núñez y jugadores

En el centro de la foto está la Brujita Verón y a sus costados el vice segundo Pascual Caiella y Cristian Spagnuolo, el vice 3

La resolución del Tribunal de Disciplina de AFA que impuso seis meses de suspensión a Juan Sebastián Verón y dos fechas a los futbolistas involucrados en los incidentes del clásico generó fuerte malestar en Estudiantes, que ya analiza posibles acciones institucionales para revertir el fallo.

Los dirigentes de la Comisión Directiva de Estudiantes se pronunciaron anoche luego de los sucesos del Tribunal de Disciplina con un posteo en redes sociales y una foto significativa.

El comunicado: "En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes. En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional".

La foto mostró a buena parte de la CD luego de la reunión mensual con la presencia de casi todos los directivos más Agustín Alayes, el nuevo gerente del fútbol profesional.