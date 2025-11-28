Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint

El argentino de Alpine cerró la única práctica en el puesto 20º. Sólo giró en ritmo de carrera y tras algunos intentos no pudo completar vueltas con tiempos clasificatorios

Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint
28 de Noviembre de 2025 | 11:34

Escuchar esta nota

El argentino quedó último y a casi un segundo de Liam Lawson, quien finalizó en la penúltima posición.

El mejor tiempo lo registró el australiano Oscar Piastri (McLaren).

En desarrollo

Viernes 28 de noviembre

  • Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas
  • Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas
  • Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembreuhLXwg

  • Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

