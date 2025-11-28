Floja prueba de Colapinto en el Gran Premio de Qatar: se viene la clasificación de la carrera Sprint

El argentino quedó último y a casi un segundo de Liam Lawson, quien finalizó en la penúltima posición.

El mejor tiempo lo registró el australiano Oscar Piastri (McLaren).

En desarrollo

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.