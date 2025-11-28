"Voy a hacer una masacre en la UNLP": el explosivo mail con las graves amenazas y fotos de armas

AHORA.- Verón, tras la durísima sanción: "Le faltaron el respeto a Estudiantes y podría terminar con un descenso"
Llegó a varias secretarías académicas y se decidió la suspensión de clases
Facultades cerradas y mucha conmoción. La UNLP quedó paralizada por un mail con graves amenazas, que provocó la suspensión de clases en algunas facultades.
EL DIA pudo acceder al texto que fue enviado por un usuario identificado como "Belcebu 764" a una lista de direcciones de correo electrónico (institucionales y personales) vinculadas a diferentes facultades y dependencias de la UNLP, en donde asegura que "voy a hacer una masacre", y en el cual envía fotos de armas con las que, asegura, utilizaría en la presunta matanza.
"Fui inspirado por Asmadeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP", comenzó diciendo en el mail el supuesto agresor. Y agrega: "Fui inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF".
Además indica que que "voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme porque la vida no me importa ya que ninguna vida importa".
En ese sentido continúa con la gravísima amenaza: "Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás. No va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo".
Tal como informó EL DIA; al menos en la Facultad de Artes, que funciona en el edificio de la zona de la Plaza Rocha, hoy hubo suspensión de actividades. "La facultad se encuentra cerrada luego de graves amenazas", informó en sus redes sociales la agrupación Cronopios, e indica que la sede "permanecerá cerrada durante toda la jornada". Mientras que la cuenta oficial de la casa de altas estudios confirmó mas tarde que este "viernes 28/11 suspensión de actividades por graves amenazas recibidas".
Otras facultades siguieron el mismo camino que Artes. En una recorrida que hizo este diario pudo comprobar que Artes Audiovisuales, el Bachillerato Artes y la biblioteca de la UNLP también suspendieron actividades, mientras que Periodismo y Trabajo Social se mantenían abiertas, aunque a la espera de la decisión de las autoridades.
Ante la consulta de este diario, voceros de la UNLP explicaron que "la lista de destinatarios parece haber sido tomada al azar e incluye cuentas oficiales de distintas áreas académicas y administrativas de facultades y dependencias, con extensión.unlp.edu.ar".
Se supo también que a raíz de esta amenaza se reforzó la presencia de Guardia Edilicia y que se radicó la denuncia correspondiente a las autoridades policiales. "En algunas dependencias se consideran acciones puntuales de protección preventiva", agregaron.
Por otro lado precisaron que "por la información que hemos logrado reunir hasta el momento, la misma situación de amenazas vía mail también se registró en al menos otras dos universidades en los últimos días".
