Se cayó la sesión para tratar el endeudamiento pedido por Kicillof

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para aprobar la Ley de Financiamiento, que autoriza a la Provincia a tomar deuda por U$S 3.685 millones de dólares, terminaron abruptamente esta mañana. De tal manera, se cayó la sesión ordinaria convocada para hoy donde el tema central era justamente el endeudamiento.

Diferencias en la financiación del Fondo destinado a los municipios y en el reparto de cargos a la oposición en el directorio del Banco Provincia, determinaron el fin de las conversaciones iniciadas en el día de ayer.

LEA TAMBIÉN Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

Ahora el gobierno de Axel Kicillof deberá convocar a una sesión extraordinaria para el martes próximo, si quiere que la Ley de Financiamiento la trate la Legislatura actual.

En el ejecutivo bonaerense temen que la llegada de los nuevos diputados y senadores libertarios, con una oposición cerrada al peronismo, frenen definitivamente la iniciativa.

En desarrollo

