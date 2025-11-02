Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar
El número de argentinos que busca un trabajo mejor creció en poco más de un año 24 puntos porcentuales. Salarios y beneficios, entre las principales causas
El 86% de los argentinos está en búsqueda activa de un nuevo empleo para conseguir mejores salarios, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional, en un contexto de creciente insatisfacción, de acuerdo con un relevamiento privado.
La encuesta de Randstad sondeó el nivel de satisfacción de los trabajadores con su empleo actual. En este sentido, el 44% de los argentinos asegura estar satisfecho con su empleo actual, cifra que cae 5 puntos porcentuales por debajo de la marca registrada en 2023. Pero igual, un gran porcentaje aspira a un trabajo mejor.
A nivel regional, Chile es el país que registra el mayor nivel de satisfacción laboral con el 55%, seguido por Uruguay con el 48%. Argentina se ubica en último lugar, con el 44% de trabajadores satisfechos con su actual empleo.
El descenso en los niveles de satisfacción laboral repercute en el mercado con una mayor inclinación al cambio: el 86% de los argentinos asegura estar en búsqueda activa de un nuevo empleo, 24 puntos porcentuales por encima de la marca registrada en 2023, que llegaba al 62%. Además, el 9% de los encuestados afirma estar buscando empleo con un enfoque específico y el 5% manifiesta estar siempre atento a buenas oportunidades.
Si comparamos estos datos con los de la región, Argentina encabeza el podio, con un 86% de trabajadores en búsqueda activa de trabajo. Luego se ubica Uruguay con el 67% y, finalmente, Chile con el 44%, es el país con menor deseo de cambio laboral.
Salario y beneficios ocupan el primer lugar entre las razones para la búsqueda de un cambio laboral para el 36% de los argentinos, 42% de los chilenos y 26% de los uruguayos. Detrás se ubican las oportunidades de desarrollo profesional muy valoradas por el 28% de los argentinos, 19% de los chilenos y 31% de los uruguayos. El tercer lugar lo ocupa el ambiente de trabajo agradable, señalado por el 9% de los argentinos, el 7% de los chilenos y el 14% de los chilenos.
En el caso de Argentina, otros factores que inciden en el deseo de búsqueda de un nuevo empleo mencionados por los encuestados son: seguridad laboral (8%); equilibrio entre vida familiar y profesional (8%); trabajo con propósito (4%); opciones de trabajo remoto (3%); trabajar en una empresa innovadora (3%); mayor flexibilidad (2%); empleo con niveles de estrés manejables (0,5%) y tener un jefe con el que me lleve bien (0,2%).
“Sin señales concretas que pongan en duda la demanda laboral, lo que manda por ahora es la expectativa y su impacto en la movilidad laboral. Así, la caída en los niveles de satisfacción y el incremento en la búsqueda activa de empleo reflejan que los trabajadores siguen reevaluando sus prioridades constantemente. Más allá del salario, hoy buscan desarrollo, bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional, factores que se vuelven decisivos al momento de optar por un cambio o permanecer en un empleo”, afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.
Por otra parte, la encuesta realizada a 4.089 personas arrojó una ligera caída de la confianza de los trabajadores argentinos en el mercado laboral. El 90% de los encuestados cree que podría conseguir un empleo similar al actual dentro de los próximos seis meses si lo necesitara, sólo 4 puntos porcentuales por debajo de la última medición realizada en 2023 (94%). Este leve descenso de la confianza de los trabajadores en el mercado laboral también tiene su correlato en un incremento del miedo a perder el empleo. Así, el 12% de los trabajadores argentinos considera que es muy probable que pierda su empleo o no renueven su contrato dentro de los próximos seis meses, registro que supera en 3 puntos porcentuales a la medición del segundo semestre de 2023. Por su parte, el 34% de los argentinos cree que es probable que pueda perder su empleo en los próximos meses, contra el 33% que lo consideraba probable en 2023.
“Aun en un contexto económico desafiante, en el que la cautela y el compás de espera han sido la norma predominante en las empresas durante los últimos meses, el empleo pareciera mantenerse estable, sin señales visibles de deterioro. En este contexto, los trabajadores mantienen niveles de confianza en el mercado laboral y en su capacidad para sostener su empleabilidad y encontrar nuevas oportunidades si lo necesitaran”, concluyó Ávila.
