Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos

Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos
3 de Noviembre de 2025 | 16:53

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata informa que a partir de esta noche permanecerá interrumpido el tránsito vehicular en el paso a nivel de avenida 1 y 38, en ambos sentidos, debido al avance de obras.

Durante el período de ejecución —estimado en dos semanas— se recomienda a los conductores que ingresen a la ciudad por la rotonda de acceso a la Autopista Buenos Aires–La Plata continuar por avenida 32 para dirigirse hacia el centro.

Por su parte, quienes circulen en sentido contrario, rumbo a la autopista, podrán hacerlo por avenida 32 o bien por diagonal 80 hasta avenida 122.

Desde la Comuna se solicita a automovilistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización y utilizar las vías alternativas para favorecer la seguridad y la fluidez vehicular mientras duren las tareas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?

La dura autocrítica del DT por Meza

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Últimas noticias de La Ciudad

3/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántos ladrillos tiene la Catedral de La Plata?

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Espectáculos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo
El mensaje de Diego Santilli: habló a fondo sobre Nancy Pazos y marcó sus diferencias
La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández compartiendo una romántica cena
Hora de renovar: Mario Pergolini se convertiría en uno de los mejores pagos de la televisión argentina
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Deportes
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental
Policiales
De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
Triple femicidio: la madre de Lara Gutiérrez se reunió con el fiscal Adrián Arribas
Cuatro jóvenes heridos tras un choque en la caravana de motos en La Plata
Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba
Ingresaron al Río de la Plata con una camioneta, los tapó el agua y tuvieron que rescatarlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla