Policiales

De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once

De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
3 de Noviembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

Lo que debía ser una mañana de alegría y sueños cumplidos se transformó en una pesadilla para una vecina de La Plata. La mujer había viajado hasta el barrio porteño de Once con los ahorros de meses de esfuerzo para comprar el vestido de 15 años de su hija, pero fue víctima de un robo mientras recorría un local de indumentaria.

El episodio ocurrió en un comercio de avenida Corrientes al 2600. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre aprovechó un momento de descuido, abrió la mochila de la mujer y sustrajo la billetera donde guardaba el dinero destinado a la compra, además de su documentación personal. Todo sucedió en cuestión de segundos y ante la mirada inadvertida de los presentes.

“Me sacaron más que plata, me robaron la ilusión de mi hija”, expresó con profunda tristeza la víctima, quien regresó a La Plata sin poder concretar la esperada compra.

El video del robo se viralizó rápidamente y despertó la indignación de la comunidad. Amigos, familiares y vecinos comenzaron a organizar una colecta solidaria para que la joven pueda cumplir su sueño de celebrar sus quince con el vestido que tanto esperaba. Quienes quieran o puedan colaborar, pueden comunicarse al 221 476 1920.

