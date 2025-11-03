Kicillof anunció el Presupuesto bonaerense 2026 con críticas y exigencias al gobierno de Milei: "Son compromisos incumplidos"
Kicillof anunció el Presupuesto bonaerense 2026 con críticas y exigencias al gobierno de Milei: "Son compromisos incumplidos"
De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000
Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos
Ingresaron al Río de la Plata con una camioneta, los tapó el agua y tuvieron que rescatarlos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba
La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Presupuesto local 2026: énfasis en obras, barrios y seguridad
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lo que debía ser una mañana de alegría y sueños cumplidos se transformó en una pesadilla para una vecina de La Plata. La mujer había viajado hasta el barrio porteño de Once con los ahorros de meses de esfuerzo para comprar el vestido de 15 años de su hija, pero fue víctima de un robo mientras recorría un local de indumentaria.
El episodio ocurrió en un comercio de avenida Corrientes al 2600. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre aprovechó un momento de descuido, abrió la mochila de la mujer y sustrajo la billetera donde guardaba el dinero destinado a la compra, además de su documentación personal. Todo sucedió en cuestión de segundos y ante la mirada inadvertida de los presentes.
“Me sacaron más que plata, me robaron la ilusión de mi hija”, expresó con profunda tristeza la víctima, quien regresó a La Plata sin poder concretar la esperada compra.
El video del robo se viralizó rápidamente y despertó la indignación de la comunidad. Amigos, familiares y vecinos comenzaron a organizar una colecta solidaria para que la joven pueda cumplir su sueño de celebrar sus quince con el vestido que tanto esperaba. Quienes quieran o puedan colaborar, pueden comunicarse al 221 476 1920.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí