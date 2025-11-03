Cuatro jóvenes heridos tras un choque en la caravana de motos en La Plata

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del sábado 1 de noviembre en la intersección de las calles 143 y 32, cuando dos motocicletas colisionaron y dejaron como saldo cuatro jóvenes heridos, tres de ellos con fracturas.

El accidente involucra una Honda XR 150 y una Gilera Smash, cuyos ocupantes resultaron gravemente heridos. Al menos tres de las víctimas sufrieron fracturas: una de ellas con afectación en la cadera, otra con fractura de fémur y otra con una combinación de lesiones que incluye traumatismos y una herida en la cabeza.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo mientras ambas motos participaban de lo que los vecinos describen como una “caravana de motos” por la zona. Al encontrarse con el siniestro, varias ambulancias del SAME y agentes de Defensa Civil acudieron al lugar para asistir a los afectados y trasladarlos a centros médicos.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, que interviene en la causa caratulada como “lesiones culposas”. El fiscal a cargo es el Dr. Carlos Vercellone. Las motos fueron secuestradas para pericias y son relevadas las imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo urbano para determinar la mecánica del impacto.

El episodio reaviva el reclamo de los vecinos de la zona por mayor presencia de control policial durante la madrugada, especialmente en rutas urbanas donde se agrupan motoristas en circulación masiva y sin supervisión.