Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Brutal caso de maltrato animal en Lisandro Olmos: un hombre terminó demorado tras un ataque a escopetazos
Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos
Kicillof anunció el Presupuesto bonaerense 2026 con críticas y exigencias al gobierno de Milei: "Son compromisos incumplidos"
AC/DC vuelve a Argentina después de 16 años: cuándo empieza la venta de entradas
Cuatro jóvenes heridos tras un choque en la caravana de motos en La Plata
Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000
De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
Ingresaron al Río de la Plata con una camioneta, los tapó el agua y tuvieron que rescatarlos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba
La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
VIDEO. El efusivo ingreso de Milei a la reunión de gabinete: abrazos, saltos y música a todo volumen
La FIFA rechazó la apelación de Malasia por documentos falsos: un ex Gimnasia entre los jugadores suspendidos
Presupuesto local 2026: énfasis en obras, barrios y seguridad
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del sábado 1 de noviembre en la intersección de las calles 143 y 32, cuando dos motocicletas colisionaron y dejaron como saldo cuatro jóvenes heridos, tres de ellos con fracturas.
El accidente involucra una Honda XR 150 y una Gilera Smash, cuyos ocupantes resultaron gravemente heridos. Al menos tres de las víctimas sufrieron fracturas: una de ellas con afectación en la cadera, otra con fractura de fémur y otra con una combinación de lesiones que incluye traumatismos y una herida en la cabeza.
Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo mientras ambas motos participaban de lo que los vecinos describen como una “caravana de motos” por la zona. Al encontrarse con el siniestro, varias ambulancias del SAME y agentes de Defensa Civil acudieron al lugar para asistir a los afectados y trasladarlos a centros médicos.
La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, que interviene en la causa caratulada como “lesiones culposas”. El fiscal a cargo es el Dr. Carlos Vercellone. Las motos fueron secuestradas para pericias y son relevadas las imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo urbano para determinar la mecánica del impacto.
El episodio reaviva el reclamo de los vecinos de la zona por mayor presencia de control policial durante la madrugada, especialmente en rutas urbanas donde se agrupan motoristas en circulación masiva y sin supervisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí