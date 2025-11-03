Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
3 de Noviembre de 2025 | 16:48

Escuchar esta nota

La esperada boda entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó en pausa, la pareja decidió suspender su casamiento, que estaba previsto para el 20 de diciembre de 2025, y reprogramarlo para el año siguiente. “¿Qué pasa con el casamiento de Tini Stoessel?”, lanzó el panelista Santiago Sposato en Infama, dando pie a una verdadera bomba mediática.

“Cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar porque es la fecha en la que los futbolistas comienzan sus vacaciones”, explicó Sposato, en alusión al revuelo que generó el anuncio entre familiares y amigos.

Sin embargo, el periodista aclaró que el evento no se canceló, sino que se postergó: “Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre de 2026”, aseguró, revelando que la decisión fue tomada de común acuerdo por la pareja.

Otra de las panelistas, Karina Iavícoli, aportó un dato que despertó curiosidad: “A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar formalmente. Sería sin papeles, como una gran celebración”. La posibilidad de que se trate de un festejo simbólico, y no un enlace legal, abre nuevas dudas sobre los próximos pasos del romance entre la artista y el futbolista.

Por su parte, Marcela Tauro consultó si De Paul ya había finalizado su divorcio con Camila Homs, y Laura Ubfal respondió con firmeza: “Sí, ya está todo resuelto.”  A lo que Tauro retrucó entre risas: “Entonces, ¡que se casen!”.

Ubfal también reveló un dato clave sobre el futuro de la pareja: “Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo, y lo que les conviene es casarse en Estados Unidos. Si ella se casa con él, como Rodrigo está contratado por el Inter, puede tener la residencia allá”.

La periodista explicó que este podría ser uno de los motivos detrás de la postergación, ya que un casamiento en Norteamérica simplificaría los trámites de residencia y permitiría a la pareja establecerse en el país donde De Paul pasará gran parte del año.

 

