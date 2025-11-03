Brutal caso de maltrato animal en La Plata: un hombre terminó demorado tras un ataque a escopetazos

Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Un indignante hecho de maltrato animal tuvo lugar en la localidad platense de Lisandro Olmos, donde un hombre fue aprehendido luego de que se viralizara un video en el que se lo veía disparar con un arma de aire comprimido y golpear a patadas a un perro.
El caso, ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle 193 entre 54 y 55, generó un fuerte repudio y conmoción entre los vecinos. Según informaron voceros policiales, la intervención se produjo tras una denuncia impulsada por la Fiscalía N°17 de La Plata, quien dio intervención inmediata al personal del Grupo Táctico Operativo de la seccional correspondiente, junto al Subcomando Oeste.
Los efectivos se presentaron en el domicilio señalado, donde identificaron al presunto agresor y procedieron a su aprehensión, aunque no lograron hallar el arma utilizada en el ataque. En el mismo lugar reside la propietaria del animal, familiar del acusado, quien también fue trasladada a la dependencia para colaborar con las averiguaciones.
El perro fue asistido por rescatistas y personal policial, que constataron que el animal no presentaba heridas visibles de arma de fuego, aunque sí mostraba signos de haber sufrido maltrato físico.
El hecho fue caratulado como “Infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal” e intervino la UFI N°17, que convalidó el procedimiento y dispuso la libertad del acusado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
Desde la Superintendencia Región Capital I, a cargo del Comisario General Alejandro Rey, confirmaron que se continuará con la investigación para determinar las circunstancias del ataque y el paradero del arma involucrada.
