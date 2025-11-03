El efusivo ingreso de Javier Milei a la reunión de gabinete: abrazos, saltos y música a todo volumen

Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Milei, tras la primera reunión del nuevo gabinete, busca avanzar en cuatro temas claves en el Congreso
Alerta “Amarillo” en La Plata y la Provincia por tormentas: cuándo llegan las lluvias
Brutal caso de maltrato animal en Lisandro Olmos: un hombre terminó demorado tras un ataque a escopetazos
Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos
Kicillof anunció el Presupuesto bonaerense 2026 con críticas y exigencias al gobierno de Milei: "Son compromisos incumplidos"
Cuatro jóvenes heridos tras un choque en la caravana de motos en La Plata
AC/DC vuelve a Argentina después de 16 años: cuándo empieza la venta de entradas
Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000
De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
Ingresaron al Río de la Plata con una camioneta, los tapó el agua y tuvieron que rescatarlos
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba
La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
VIDEO. El efusivo ingreso de Milei a la reunión de gabinete: abrazos, saltos y música a todo volumen
La FIFA rechazó la apelación de Malasia por documentos falsos: un ex Gimnasia entre los jugadores suspendidos
Presupuesto local 2026: énfasis en obras, barrios y seguridad
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la primera reunión presencial de su renovado equipo de ministros, Javier Milei inauguró simbólicamente la nueva fase de su gestión con un gesto que no pasó desapercibido: saludó uno por uno a cada integrante del gabinete, acompañado de abrazos, saltos y música de fondo.
Según el video difundido por la Oficina del Presidente, Miles de cada caricia o saludo buscaba “mostrar” unidad y un nuevo ritmo de gestión. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, saludó a figuras como Manuel Adorni (nuevo jefe de Gabinete), Diego Santilli (nuevo ministro del Interior) y Pablo Quirno (nuevo canciller).
El Presidente Javier Milei saludó a su nuevo Gabinete en la primera reunión en Casa Rosada tras la victoria electoral del pasado domingo. pic.twitter.com/XUr26UWJ9B— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 3, 2025
El saludo también incluyó a ministros que ya llevaban tiempo en el gobierno: Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), entre otros.
Más allá de los gestos, la reunión duró casi una hora cuarenta y sirvió para delimitar los lineamientos de “segunda etapa” del gobierno: reforma tributaria, modernización laboral, nuevo Código Penal y la Ley de Presupuesto están en el foco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí