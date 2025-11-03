El efusivo ingreso de Javier Milei a la reunión de gabinete: abrazos, saltos y música a todo volumen

En la primera reunión presencial de su renovado equipo de ministros, Javier Milei inauguró simbólicamente la nueva fase de su gestión con un gesto que no pasó desapercibido: saludó uno por uno a cada integrante del gabinete, acompañado de abrazos, saltos y música de fondo.

Según el video difundido por la Oficina del Presidente, Miles de cada caricia o saludo buscaba “mostrar” unidad y un nuevo ritmo de gestión. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, saludó a figuras como Manuel Adorni (nuevo jefe de Gabinete), Diego Santilli (nuevo ministro del Interior) y Pablo Quirno (nuevo canciller).

El Presidente Javier Milei saludó a su nuevo Gabinete en la primera reunión en Casa Rosada tras la victoria electoral del pasado domingo. pic.twitter.com/XUr26UWJ9B — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 3, 2025

El saludo también incluyó a ministros que ya llevaban tiempo en el gobierno: Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa), entre otros.

Más allá de los gestos, la reunión duró casi una hora cuarenta y sirvió para delimitar los lineamientos de “segunda etapa” del gobierno: reforma tributaria, modernización laboral, nuevo Código Penal y la Ley de Presupuesto están en el foco.