AC/DC vuelve a Argentina después de 16 años: cuándo empieza la venta de entradas

Después de 16 años, AC/DC vuelve a Argentina. Será con “Power up tour” y esta semana comienza la venta de entradas para el espectáculo más esperado, en River.

La fecha elegida es el 23 de marzo de 2026, en el Más Monumental. Tras visitar Europa, Estados Unidos y Australia, traerán el rock al país el próximo año.

La venta de entradas comenzará este viernes 7 de noviembre a las 10 hs, con todos los medios de pago, en la página All Access. Los fanáticos se mantienen expectantes ante la posibilidad de que sumen otra fecha.

Pasaron 16 años para que la banda australiana vuelva a anunciar su visita a Argentina. El “Power up tour” promete ser un show imponente, con la presencia de Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica, sobrino de los hermanos Angus y Malcolm de la formación original que los acompañó en vivo por primera vez en 1988 y luego se convertiría en miembro fijo), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).