Milei se reunirá con los diputados electos de La Libertad Avanza en Casa Rosada

3 de Noviembre de 2025 | 21:25

El presidente Javier Milei encabezará mañana una reunión en la Casa Rosada con los diputados electos de La Libertad Avanza, a una semana de las elecciones nacionales. El encuentro, que se realizará a partir de las 13:00 en uno de los salones de Balcarce al 50, marcará el primer acercamiento formal entre el mandatario y los 51 legisladores que asumirán sus bancas en la Cámara baja el próximo 10 de diciembre.

Según trascendió, el objetivo de la convocatoria es comenzar a delinear las reformas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante 2026. Entre los confirmados figura la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien a fin de año se convertirá en jefa del bloque libertario en el Senado.

Por su parte, los senadores electos de La Libertad Avanza mantendrán su propio encuentro el miércoles, también en la Casa Rosada, desde las 10:00, con la participación del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

A diferencia de estos dos cónclaves, los dirigentes del PRO que compartieron lista con los libertarios en los últimos comicios no fueron invitados. Así, no participarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.

El único referente de ese espacio que estará presente será Diego Santilli, designado como ministro del Interior, quien asistirá en ese rol institucional y no como legislador, dado que no asumirá su banca en Diputados.

 

