Nueva salida en el Gabinete: renunció Cecilia Loccisano, la viceministra de Salud

La viceministra de Salud presentó esta mañana su renuncia, un nuevo terremoto en el equipo del Ministerio de Salud que acompaña al gobierno nacional. Cecilia Loccisano dejó su cargo -según comunicó su entorno- en medio de choques internos y divergencias con la conducción de la cartera.
Fuentes oficiales indicaron que la decisión fue comunicada al ministro al frente de la cartera y que se formalizará en las próximas horas mediante decreto. La salida de Loccisano se suma a otras bajas en el equipo en el último tramo, en un contexto de fuerte presión por resultados políticos y reordenamiento del gabinete.
El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación.— Cecilia Loccisano (@LoccisanoCeci) November 4, 2025
Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio…
A través de sus redes, comunicó: "El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación".
Y continuó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.
