Se define la prisión preventiva para el padre de Agustín Almendra por robo en La Plata

En las próximas horas se debe definir si Pablo Ezequiel Almendra, padre de Agustín Almendra (Racing), tendrá prisión preventiva. El fiscal de la causa, Patricio Barraza, fue quién solicitó la medida para él y su hermano, detenidos por “robo y encubrimiento” en La Plata.
El Juzgado de Garantías nº 4 de La Plata deberá tomar la decisión sobre el futuro de los detenidos. Vale recordar que el padre de Agustín Almendra fue detenido en Gonnet por robo.
Luego de una sumatorias de episodios delictivos en diferentes sectores de La Plata, agentes de la policía lograron desarticular a "La banda del Cronos gris", compuesta por los familiares del mediocampista de Racing, Agustín Almendra.
Los sujetos, que empleaban una modalidad delictiva que acecha a diferentes sectores de la Región y pone en alerta a vecinos y autoridades, cayeron el pasado 7 de octubre a metros de la Estación de Gonnet. El auto, registrado en varios hechos, ya se encontraba bajo la órbita de las fuerzas de seguridad.
El vehículo marca Fiat y modelo Cronos de color gris, con vidrios polarizados, había protagonizado -al menos- dos ataques en los últimos meses. La banda, se especializaba en el robos de ruedas y techos de autos estacionados.
Uno de los primeros episodios ocurrió a fines de julio, cuando de noche y en sigilo, perpetraron un robo y se escaparon. El hecho se produjo en las inmediaciones de 509 entre 29 y 30, luego de las 19.30 horas. Allí, estacionaron muy cerca de un Peugeot 208 color blanco que permanecía estacionado en la subida de una vivienda.
Otro caso, fue registrado el 23 de agosto de 2025 en el barrio de Tolosa, cuando cámaras de seguridad registraron al rodado en calle 526 y 6, donde sustrajo un neumático de un Peugeot 208 y desapareció en cuestión de segundos. Los vecinos describieron que los delincuentes inspeccionaron previamente el lugar, actuaron con precisión y huyeron sin titubear.
Luego, en plena mañana del 1 de octubre de 2025, se registró otro ataque en el barrio en 10 bis entre 511 y 512. En ese caso, el mismo auto ingresó en pocos minutos, robó una rueda trasera del Peugeot 208 y dos más del Peugeot 207, que además le arrancaron el techo de vidrio.
Finalmente, la policía actuó el 7 de octubre de 2025 en Gonnet: una unidad motorizada detectó el mismo tipo de rodado circulando por Camino Centenario y calle 495. Tras un seguimiento, interceptaron el vehículo en Camino Centenario y 501, donde comprobaron que tenía pedido de secuestro activo desde junio.
Al inspeccionar hallaron herramientas específicas para robo de autopartes: tuercas antirrobo, pinzas, martillos, criquets y demás elementos.
