Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Policiales

Se define la prisión preventiva para el padre de Agustín Almendra por robo en La Plata

Se define la prisión preventiva para el padre de Agustín Almendra por robo en La Plata
3 de Noviembre de 2025 | 20:36

Escuchar esta nota

En las próximas horas se debe definir si Pablo Ezequiel Almendra, padre de Agustín Almendra (Racing), tendrá prisión preventiva. El fiscal de la causa, Patricio Barraza, fue quién solicitó la medida para él y su hermano, detenidos por “robo y encubrimiento” en La Plata. 

El Juzgado de Garantías nº 4 de La Plata deberá tomar la decisión sobre el futuro de los detenidos. Vale recordar que el padre de Agustín Almendra fue detenido en Gonnet por robo.

La detención

Luego de una sumatorias de episodios delictivos en diferentes sectores de La Plata, agentes de la policía lograron desarticular a "La banda del Cronos gris", compuesta por los familiares del mediocampista de Racing, Agustín Almendra. 

Los sujetos, que empleaban una modalidad delictiva que acecha a diferentes sectores de la Región y pone en alerta a vecinos y autoridades, cayeron el pasado 7 de octubre a metros de la Estación de Gonnet. El auto, registrado en varios hechos, ya se encontraba bajo la órbita de las fuerzas de seguridad.

El vehículo marca Fiat y modelo Cronos de color gris, con vidrios polarizados, había protagonizado -al menos- dos ataques en los últimos meses. La banda, se especializaba en el robos de ruedas y techos de autos estacionados.

Uno de los primeros episodios ocurrió a fines de julio, cuando de noche y en sigilo, perpetraron un robo y se escaparon. El hecho se produjo en las inmediaciones de 509 entre 29 y 30, luego de las 19.30 horas. Allí, estacionaron muy cerca de un Peugeot 208 color blanco que permanecía estacionado en la subida de una vivienda. 

LE PUEDE INTERESAR

El joven que chocó y mató a un matrimonio en José C. Paz fue inhabilitado de por vida para manejar

LE PUEDE INTERESAR

Tensión en Arturo Seguí por la explosión de un transformador

Otro caso, fue registrado el 23 de agosto de 2025 en el barrio de Tolosa, cuando cámaras de seguridad registraron al rodado en calle 526 y 6, donde sustrajo un neumático de un Peugeot 208 y desapareció en cuestión de segundos. Los vecinos describieron que los delincuentes inspeccionaron previamente el lugar, actuaron con precisión y huyeron sin titubear. 

Luego, en plena mañana del 1 de octubre de 2025, se registró otro ataque en el barrio en 10 bis entre 511 y 512. En ese caso, el mismo auto ingresó en pocos minutos, robó una rueda trasera del Peugeot 208 y dos más del Peugeot 207, que además le arrancaron el techo de vidrio.

Finalmente, la policía actuó el 7 de octubre de 2025 en Gonnet: una unidad motorizada detectó el mismo tipo de rodado circulando por Camino Centenario y calle 495. Tras un seguimiento, interceptaron el vehículo en Camino Centenario y 501, donde comprobaron que tenía pedido de secuestro activo desde junio.

Al inspeccionar hallaron herramientas específicas para robo de autopartes: tuercas antirrobo, pinzas, martillos, criquets y demás elementos. 

 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: los videos de los robos de la banda del Cronos

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

La dura autocrítica del DT por Meza

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
Últimas noticias de Policiales

El joven que chocó y mató a un matrimonio en José C. Paz fue inhabilitado de por vida para manejar

Tensión en Arturo Seguí por la explosión de un transformador

Brutal caso de maltrato animal en Lisandro Olmos: un hombre terminó demorado tras un ataque a escopetazos

De la ilusión del vestido de 15 para su hija al dolor: una madre platense sufrió un robo en pleno Once
Deportes
La FIFA rechazó la apelación de Malasia por documentos falsos: un ex Gimnasia entre los jugadores suspendidos
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
Espectáculos
De La Plata a Chile: Entretantos cruza la Cordillera con “Valparaíso” bajo el brazo
En diálogo con EL DIA, Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
AC/DC vuelve a Argentina después de 16 años: cuándo empieza la venta de entradas
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul posponen una decisión esperada: "A ella le conviene"
La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo
La Ciudad
Vecinos de Los Hornos reclaman por “pastizales”
Alerta “Amarillo” en La Plata y la Provincia por tormentas: cuándo llegan las lluvias
Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos
3/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántos ladrillos tiene la Catedral de La Plata?
Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla