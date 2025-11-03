Caída de la vacunación en la Provincia: advierten por el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles

Según una especialista, las dosis aplicadas en territorio bonaerense -incluida La Plata- están 20% por debajo de lo necesario. Hay alerta por reapariciones de enfermedades prevenibles: sarampión o tos convulsa, los ejemplos

Según el último Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires (relevamiento hasta el 29 de octubre), no se han detectado casos nuevos de sarampión tras el brote detectado durante el año. No obstante, a pesar de que hasta el momento se aplicaron un poco más de 200.000 dosis, el documento advirtió que “el riesgo de brote de sarampión se encuentra aumentado por la situación de bajas coberturas de vacunación con vacuna triple viral (sarampión -rubéola-paperas)” y recomendó “aprovechar las oportunidades de vacunación para completar los esquemas de calendario y dosis extra indicadas”.

Lo cierto es que la preocupación y el llamado a la vacunación inmediata para enfrentar el sarampión, se repite en diferentes enfermedades.

Una de ellas es el Coqueluche o tos convulsa, que en 2025 registró 5 muertes y una cobertura de vacunación por “debajo de la meta en todas las regiones sanitarias”, sentenció el informe y agregó: “Se registra una marcada deserción en los esquemas oportunos de vacunación”.

En cuanto al dengue, el documento aseguró que “hasta el 27 de octubre, se alcanza una cobertura del 18,5% con 1 dosis y del 17,6% con 2 dosis, en el total de la población convocada para la vacunación” y, sobre la campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio, aseveró: “Hasta el 27 de octubre, se aplicaron 71.785 dosis de esta vacuna. 60.671 dosis fueron aplicadas en período de campaña, alcanzando una cobertura del 56.5% de la población objetivo, que fue estimada en 107.455 personas gestantes en toda la provincia de Buenos Aires.

No obstante, más allá del Boletín Epidemiológico y ante la consulta de este diario, la cartera provincial no logró evidenciar datos específicos -ni dar otro tipo de respuesta- sobre niveles de vacunación en el territorio bonaerense.

La cobertura

El último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación registró información hasta el pasado 10 de septiembre.

Según este documento, que se disgrega por jurisdicción y por vacuna, detalló que, excepto por la vacuna BCG (que protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meningitis y la diseminada) cuya cobertura es del 81,33 por ciento en la provincia de Buenos Aires, todas las demás están por debajo del 76 por ciento.

La situación es más alarmante en las vacunas “Rotavirus 2°” (se aplica a bebés para proteger las formas graves de diarrea y deshidratación), en la “Quíntuple 3°” (se administra a los 6 meses y protege de enfermedades como la tos convulsa y la hepatitis B), en la “IPV 3°” (para niños de 5 años y busca combatir los tres tipos de poliovirus), en la “Meningo 2°” (se aplica a los cinco meses contra el meningococo), en la “Meningo R” (contra la meningitis B), en la “Quíntuple R” (también conocida como pentavalente, protege contra la diftiria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b), en la “VSR” (contra el virus sincicial respiratorio que se aplica en recién nacidos, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años), entre otras. En todas estas, la cobertura está por debajo del 70 por ciento. Todas las demás, oscilan entre el 70 y el 80 por ciento.

Silvia González Ayala, especialista en enfermedades infecciosas, sentenció: “Las consecuancias ya las estamos sufriendo. Se necesitan coberturas iguales o mayores al 95 por ciento en cuanto a la vacunación”.

Asimismo, explicó las consecuencias de una cobertura 20 puntos por debajo de lo esperado en la provincia de Buenos Aires: “La re emergencia de las enfermedades prevenibles por vacunas. Tuvimos la epidemia de sarampión, con el mayor número de casos en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma”. A pesar de que el último caso fue en junio, González Ayala advirtió: “Podemos volver a tener re introducción porque hay casos en países limítrofes”.

La profesional también analizó la situación alrededor de la “epidemia de tos convulsa, que está en curso. Hay casos en todos los grupos de edad y fallecidos”.

¿La solución? “Trabajar en territorios, en las escuelas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los comedores. Hay que vacunar con todas las dosis que integran el calendario de vacunación. Hay que ocuparse y salir a vacunar. En todos los niveles educativos. Hay que alcanzar el piso de cobertura”, cerró la infectóloga.