Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Caída de la vacunación en la Provincia: advierten por el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles

Caída de la vacunación en la Provincia: advierten por el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles
3 de Noviembre de 2025 | 21:17

Escuchar esta nota

Según una especialista, las dosis aplicadas en territorio bonaerense -incluida La Plata- están 20% por debajo de lo necesario. Hay alerta por reapariciones de enfermedades prevenibles: sarampión o tos convulsa, los ejemplos

Según el último Boletín Epidemiológico de la provincia de Buenos Aires (relevamiento hasta el 29 de octubre), no se han detectado casos nuevos de sarampión tras el brote detectado durante el año. No obstante, a pesar de que hasta el momento se aplicaron un poco más de 200.000 dosis, el documento advirtió que “el riesgo de brote de sarampión se encuentra aumentado por la situación de bajas coberturas de vacunación con vacuna triple viral (sarampión -rubéola-paperas)” y recomendó “aprovechar las oportunidades de vacunación para completar los esquemas de calendario y dosis extra indicadas”.

Lo cierto es que la preocupación y el llamado a la vacunación inmediata para enfrentar el sarampión, se repite en diferentes enfermedades.

Una de ellas es el Coqueluche o tos convulsa, que en 2025 registró 5 muertes y una cobertura de vacunación por “debajo de la meta en todas las regiones sanitarias”, sentenció el informe y agregó: “Se registra una marcada deserción en los esquemas oportunos de vacunación”.

En cuanto al dengue, el documento aseguró que “hasta el 27 de octubre, se alcanza una cobertura del 18,5% con 1 dosis y del 17,6% con 2 dosis, en el total de la población convocada para la vacunación” y, sobre la campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio, aseveró: “Hasta el 27 de octubre, se aplicaron 71.785 dosis de esta vacuna. 60.671 dosis fueron aplicadas en período de campaña, alcanzando una cobertura del 56.5% de la población objetivo, que fue estimada en 107.455 personas gestantes en toda la provincia de Buenos Aires.

No obstante, más allá del Boletín Epidemiológico y ante la consulta de este diario, la cartera provincial no logró evidenciar datos específicos -ni dar otro tipo de respuesta- sobre niveles de vacunación en el territorio bonaerense.

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Los Hornos reclaman por “pastizales”

LE PUEDE INTERESAR

Alerta “Amarillo” en La Plata y la Provincia por tormentas: cuándo llegan las lluvias

La cobertura

El último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación registró información hasta el pasado 10 de septiembre.

Según este documento, que se disgrega por jurisdicción y por vacuna, detalló que, excepto por la vacuna BCG (que protege contra las formas graves de tuberculosis, como la meningitis y la diseminada) cuya cobertura es del 81,33 por ciento en la provincia de Buenos Aires, todas las demás están por debajo del 76 por ciento.

La situación es más alarmante en las vacunas “Rotavirus 2°” (se aplica a bebés para proteger las formas graves de diarrea y deshidratación), en la “Quíntuple 3°” (se administra a los 6 meses y protege de enfermedades como la tos convulsa y la hepatitis B), en la “IPV 3°” (para niños de 5 años y busca combatir los tres tipos de poliovirus), en la “Meningo 2°” (se aplica a los cinco meses contra el meningococo), en la “Meningo R” (contra la meningitis B), en la “Quíntuple R” (también conocida como pentavalente, protege contra la diftiria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo b), en la “VSR” (contra el virus sincicial respiratorio que se aplica en recién nacidos, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años), entre otras. En todas estas, la cobertura está por debajo del 70 por ciento. Todas las demás, oscilan entre el 70 y el 80 por ciento.

Silvia González Ayala, especialista en enfermedades infecciosas, sentenció: “Las consecuancias ya las estamos sufriendo. Se necesitan coberturas iguales o mayores al 95 por ciento en cuanto a la vacunación”.

Asimismo, explicó las consecuencias de una cobertura 20 puntos por debajo de lo esperado en la provincia de Buenos Aires: “La re emergencia de las enfermedades prevenibles por vacunas. Tuvimos la epidemia de sarampión, con el mayor número de casos en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma”. A pesar de que el último caso fue en junio, González Ayala advirtió: “Podemos volver a tener re introducción porque hay casos en países limítrofes”.

La profesional también analizó la situación alrededor de la “epidemia de tos convulsa, que está en curso. Hay casos en todos los grupos de edad y fallecidos”.

¿La solución? “Trabajar en territorios, en las escuelas, en las organizaciones de la sociedad civil, en los comedores. Hay que vacunar con todas las dosis que integran el calendario de vacunación. Hay que ocuparse y salir a vacunar. En todos los niveles educativos. Hay que alcanzar el piso de cobertura”, cerró la infectóloga.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Alerta “Amarillo” en La Plata y la Provincia por tormentas: cuándo llegan las lluvias

La dura autocrítica del DT por Meza

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental
Últimas noticias de La Ciudad

Vecinos de Los Hornos reclaman por “pastizales”

Alerta “Amarillo” en La Plata y la Provincia por tormentas: cuándo llegan las lluvias

Por obras, cierran un cruce clave en La Plata: hasta cuándo será y cuáles son los desvíos

3/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿Cuántos ladrillos tiene la Catedral de La Plata?
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Policiales
Chocó un auto, arrastró al dueño en el capot y escapó: fue detenido en Berisso
Se define la prisión preventiva para el padre de Agustín Almendra por robo en La Plata
VIDEO. El joven que chocó y mató a un matrimonio en José C. Paz fue inhabilitado de por vida para manejar
Tensión en Arturo Seguí por la explosión de un transformador
Brutal caso de maltrato animal en Lisandro Olmos: un hombre terminó demorado tras un ataque a escopetazos
Espectáculos
María Belén Ludueña y Jorge Macri confirmaron que esperan su primer hijo juntos: "Todo este amor es para vos"
Le hackearon las redes sociales a Lowrdez y sospechan que haya sido su ex pareja
De La Plata a Chile: Entretantos cruza la Cordillera con “Valparaíso” bajo el brazo
En diálogo con EL DIA, Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
AC/DC vuelve a Argentina después de 16 años: cuándo empieza la venta de entradas
Deportes
Tras el triunfo en el Monumental, recibe a Vélez: cuáles son los resultados que necesita Gimnasia para salvarse
Murió Daniel Willington, ídolo de Talleres y figura del fútbol argentino
La FIFA rechazó la apelación de Malasia por documentos falsos: un ex Gimnasia entre los jugadores suspendidos
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla