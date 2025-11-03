Chocó un auto, arrastró al dueño en el capot y escapó: fue detenido en Berisso

Fue detenido el hombre que chocó un auto estacionado en Berisso y arrastró en el capot al dueño cuando intentó reclamar los datos para el seguro. El conductor se dio a la fuga y, tras tareas de investigación, quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el pasado 25 de octubre en 152 entre 13 y 14 de la localidad vecina. El dueño del automóvil chocado, un Chevrolet Corsa, observó el BMW negro haciendo marcha atrás e impactando con su rodado.

Ante esa escena, se acercó al conductor, un hombre de 64 años, para pedirle los datos a fin de solucionar el problema provocado. Lejos de ponerse a disposición, escapó cuando el damnificado se acercó, arrastrándolo varios metros sobre su capot.

LEA TAMBIÉN VIDEO. Un BMW chocó a un auto estacionado en Berisso y arrastró arriba del capot al dueño

Gracias a los datos aportados por vecinos y testigos, así como una investigación en los alrededores, se ubicó al conductor fugado a pocas cuadras del lugar. Vale mencionar que, cuando este detectó a los efectivos policiales en su domicilio, intentó escapar pero fue detenido a una cuadra.

Luego de su identificación, fue trasladado a la comisaría 1ª de Berisso, donde quedó imputado por “Lesiones leves y daños”.