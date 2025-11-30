El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos

Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Según un estudio realizado por la Fundación FundPlata, el 8,9% de los locales comerciales de la Ciudad, eso es 422 sobre un total de 4.739 relevados, están cerrados definitivamente o en alquiler.
Según se informó, “se observa un leve aumento interanual del 3,5% (noviembre 24-25) en los locales en alquiler”.
En contrapartida, mirando hacia el interior de ese dato general, “en el microcentro de la Ciudad se produjo un descenso de locales cerrados o en alquiler, en un 11,2% con respecto a noviembre 2024. En el Casco urbano de la ciudad, el cierre de comercios fue de un 8,5%.”
Se cita que estos movimientos se dan en un contexto positivo: “El informe sobre el Indicador de Actividad Económica de La Plata realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, señala que durante el segundo trimestre de 2025 la actividad económica de La Plata creció 3,9% respecto al mismo período del año anterior”.
Picos históricos
El porcentaje de locales cerrados o en alquiler a noviembre de 2025 para la ciudad de La Plata (8,9%) es significativamente inferior a los picos registrados durante el período 2020-2021. El máximo histórico del relevamiento general se alcanzó en noviembre de 2020 con un 22,7% de locales cerrados o en alquiler. Desde allí, fue bajando conforme volvía la actividad y se obtuvo en noviembre de 2022 el piso histórico del lustro, con 6,2%.
En el Microcentro, el porcentaje de locales cerrados o en alquiler se ubicó en 9,5% a noviembre de 2025 , mostrando un descenso del 11,2% respecto a noviembre de 2024. El valor máximo para esta zona se había alcanzado en abril de 2021 con 25,7%. El piso fue noviembre de 2022, con 5,9% de locales vacíos.
En el Casco Urbano, para este mes de noviembre, el porcentaje de locales cerrados o en alquiler fue del 8,5%. Esta cifra representa una disminución notable respecto al pico de 26,8% registrado en noviembre de 2020 (el piso se obtuvo en noviembre de 2022, con 6,6% de locales vacíos).
En las distintas localidades de La Plata, el porcentaje fue del 9,3% a noviembre de 2025. Su valor máximo se había dado en noviembre de 2020 con 19,0% (5,7% en noviembre de 2022).
