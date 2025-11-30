Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |RELEVAMIENTO

El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos

El 8,9% de los locales comerciales de La Plata están cerrados o vacíos

LA CIUDAD MUESTRA UN LEVE AUMENTO DE LOCALES SIN ACTIVIDAD / EL DIA

30 de Noviembre de 2025 | 06:21
Edición impresa

Según un estudio realizado por la Fundación FundPlata, el 8,9% de los locales comerciales de la Ciudad, eso es 422 sobre un total de 4.739 relevados, están cerrados definitivamente o en alquiler.

Según se informó, “se observa un leve aumento interanual del 3,5% (noviembre 24-25) en los locales en alquiler”.

En contrapartida, mirando hacia el interior de ese dato general, “en el microcentro de la Ciudad se produjo un descenso de locales cerrados o en alquiler, en un 11,2% con respecto a noviembre 2024. En el Casco urbano de la ciudad, el cierre de comercios fue de un 8,5%.”

Se cita que estos movimientos se dan en un contexto positivo:  “El informe sobre el Indicador de Actividad Económica de La Plata realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, señala que durante el segundo trimestre de 2025 la actividad económica de La Plata creció 3,9% respecto al mismo período del año anterior”.

Picos históricos

El porcentaje de locales cerrados o en alquiler a noviembre de 2025 para la ciudad de La Plata (8,9%) es significativamente inferior a los picos registrados durante el período 2020-2021. El máximo histórico del relevamiento general se alcanzó en noviembre de 2020 con un 22,7% de locales cerrados o en alquiler. Desde allí, fue bajando conforme volvía la actividad y se obtuvo en noviembre de 2022 el piso histórico del lustro, con 6,2%.

LE PUEDE INTERESAR

Los niveles de ruido en el centro de La Plata, muy por encima de lo saludable

LE PUEDE INTERESAR

Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales

En el Microcentro, el porcentaje de locales cerrados o en alquiler se ubicó en 9,5% a noviembre de 2025 , mostrando un descenso del 11,2% respecto a noviembre de 2024. El valor máximo para esta zona se había alcanzado en abril de 2021 con 25,7%. El piso fue noviembre de 2022, con 5,9% de locales vacíos.

En el Casco Urbano, para este mes de noviembre, el porcentaje de locales cerrados o en alquiler fue del 8,5%. Esta cifra representa una disminución notable respecto al pico de 26,8% registrado en noviembre de 2020 (el piso se obtuvo en noviembre de 2022, con 6,6% de locales vacíos).

En las distintas localidades de La Plata, el porcentaje fue del 9,3% a noviembre de 2025. Su valor máximo se había dado en noviembre de 2020 con 19,0% (5,7% en noviembre de 2022).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

VIDEO.- Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Barracas Central no puede jugar la Copa Sudamericana: el requisito que lo deja afuera

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

Diez consejos para salir a comprar casa o departamento
Últimas noticias de La Ciudad

Aumenta la nafta desde mañana: el impacto de la suba en la Región y cuánto costará llenar un tanque

Nuevo juez para un juzgado vacante: pliego enviado al Concejo de La Plata

Peligro en Arturo Seguí: un poste de luz cedió y quedó inclinado sobre una vivienda

Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Policiales
El cuádruple femicidio de La Plata que conmocionó el país: comienzo el juicio al remisero, acusado de mentir
Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut
El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”
Deportes
Boca vs Argentinos, con el objetivo de llegar a la semifinal: hora, formaciones y TV
Fórmula 1: Colapinto finalizó decimocuarto en el GP de Qatar
El Pincha espera rival: ¿habrá clásico en semis?
Cuándo asumirá Anacleto en Gimnasia y quienes son los nombres que integrarán la nueva CD
Messi agranda su leyenda: nuevo título y récord de asistencias
Espectáculos
La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla