Triple choque con saldo trágico en Monserrat

El siniestro ocurrió en el límite con Puerto Madero. Participaron un auto, una bici y una camioneta. Se analizan las circunstancias
Un fatal choque múltiple, ocurrido durante la noche del viernes en el barrio porteño de Monserrat, dejó un saldo de dos mujeres fallecidas y otras dos personas heridas.
El incidente vial, que involucró a una camioneta, un automóvil y una bicicleta, ocurrió cerca de las 22 horas en el cruce de las avenidas Belgrano y Huergo, justo en el límite con Puerto Madero. Aún se desconocen las causas de la colisión. Sí se sabe sus terribles consecuencias.
Desde el lugar de los hechos, Alberto Crescenti, titular del SAME, expresó: “El primer llamado al 107 ingresó a las 21.53. Se trataba de un impacto entre una camioneta y un Citroën C3. El choque también produjo el atropellamiento de una ciclista”.
La víctima de 27 años iba en bicicleta y fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich.
Crescenti precisó: “Ingresó en gravísimo estado. Se le hizo una maniobra de reanimación, pero lamentablemente falleció”.
“Había gente atrapada porque el Citroën terminó prácticamente abrazado a un árbol. Allí constatamos el fallecimiento de una mujer de 24 años. No se le pudo hacer nada para reanimarla”, dijo el titular del SAME.
Por otra parte, un hombre y una mujer también fueron trasladados al Argerich. Ambos presentaron politraumatismos y permanecen internados en grave estado. Serían los ocupantes de una Volkswagen Amarok.
A pesar de que las circunstancias en las que se produjo el siniestro estarían bajo investigación, la primera hipótesis indicaría que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil.
En ese momento, el conductor del automóvil habría perdido el control y se estrelló en la esquina contraria. Ambos circulaban por Ingeniero Huergo, por la mano que se dirige hacia el sentido sur de la capital.
En las tareas de rescate y control del área, participó personal de Bomberos de la Ciudad, de las dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 1 Norte (Comisaría 1D, a cargo de Leandro Páez) y el personal de la Científica para realizar las pericias correspondientes.
Este accidente se produjo unas horas después de otro que ocurrió el viernes en Palermo. Aunque en ese caso terminó de manera “tragicómica”.
Un auto conducido por un hombre alcoholizado, con la pierna izquierda enyesada y sin seguro, hizo una mala maniobra y chocó a otros tres que estaban estacionados en Cabrera y Godoy Cruz.
El conductor se atrincheró por más de dos horas dentro de su auto a la espera del test de alcoholemia, que le dio 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre, el triple de lo permitido para quienes manejan autos particulares.
Sin dudas, la problemática del tránsito es un fenómeno que atraviesa al país de norte a sur y de este a oeste.
