Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales

El mes de diciembre llega con aumentos en servicios esenciales que tendrán su impacto en el presupuesto familiar. Además de subas en la tarifa de luz y agua, también está previsto un incremento en el combustible, el transporte público, los alquileres, las expensas y la medicina prepaga.

El gobierno bonaerense autorizó un aumento del 3,6 por ciento en el servicio eléctrico, que tendrá impacto en las boletas de diciembre y enero.

La actualización del cuadro tarifario responde al traslado de precios mayoristas dispuesto por el Gobierno nacional y un ajuste en el Valor Agregado de Distribución (VAD) correspondiente a las empresas prestadoras.

La empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) oficializó un incremento del 10,85 por ciento en la tarifa del agua. Con el ajuste, el valor del metro cúbico pasará de $177,50 a $196,76.

A partir de mañana, el boleto del colectivo registrará una suba extraordinaria del 14,4%, propuesta por el Gobierno Provincial. De este modo, las nuevas tarifas quedarán de la siguiente manera: de 0 a 3 kilómetros, $658,44; de 3 a 6 kilómetros, $733,50; de 6 a 12 kilómetros, $790; de 12 a 27 kilómetros, $846,57; y para recorridos de más de 27 kilómetros, $902,73.

El combustible también viene con un aumento en los surtidores. El gobierno nacional dispuso una nueva actualización del 1% sobre los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

Según la disposición, la carga impositiva sobre la nafta será de $15,56 por litro, a lo que se sumará un adicional de $0,95 por el impuesto al dióxido de carbono (IDC). En el caso del gasoil, el incremento del gravamen será de $12,64 por litro.

En la Ciudad, el litro de nafta súper que sale $1.549, con el incremento pasará a costar alrededor de $1.566.

Los alquileres tendrán el siguiente incremento: para quienes tienen que actualizar el pago en diciembre la suba trimestral será de 5,97%; cuatrimestral, 8,04%; semestral, 14,13% y la anual 39,27%. Mientras, las expensas llegarán con subas de entre el 30 y 35%.

Por último, el ajuste de la cuota de la medicina prepaga oscilará entre 2,1% y 2,5%, según el plan y la empresa.