Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |La trama de una detención

Una empleada infiel y dos operarios truchos

Una empleada infiel y dos operarios truchos

La Justicia cree que hubo complicidad en el asalto en Villa Elisa / web

30 de Noviembre de 2025 | 05:19
Edición impresa

Una mujer de 56 años fue detenida este viernes en La Plata, acusada de haber participado en un robo en grado de tentativa, además de falso testimonio y encubrimiento, tras un episodio ocurrido en una vivienda de 407 entre 139 y 141, en la localidad de Villa Elisa.

El caso comenzó cuando efectivos de la comisaría 12ª fueron llamados por la empleada doméstica del lugar, quien denunció que dos hombres se habían presentado como supuestos trabajadores de Edelap. Según su relato inicial, los individuos ingresaron para realizar tareas técnicas, la amenazaron con armas de fuego, la ataron con sábanas y escaparon con varios manteles importados y una suma de dinero no precisada.

Sin embargo, al entrevistarse con la propietaria de la vivienda, una mujer de 71 años, los oficiales obtuvieron una versión completamente distinta.

La dueña explicó que no escuchó movimientos porque estaba durmiendo, pero que desde hacía tiempo sospechaba de la empleada por reiterados faltantes.

De hecho, había instalado una cámara oculta para controlar la situación. Al revisar las imágenes, la Policía constató que la empleada permitió el ingreso voluntario de los dos hombres -que no vestían ropa ni identificación- y que en ningún momento fue reducida ni maniatada, tal como había declarado. Las filmaciones incluso muestran cómo señala a los sospechosos los lugares donde podían encontrar objetos de valor.

 

LE PUEDE INTERESAR

Triple choque con saldo trágico en Monserrat

LE PUEDE INTERESAR

Profundizan la causa contra un policía de la Vial
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Anacleto ganó por amplio margen y es el nuevo presidente de Gimnasia: resultados mesa a mesa:

Con oficio, solidez y valentía Estudiantes venció a Central Córdoba 1 a 0 y ratificó su apetito de gloria

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

Dolor el rock local: quién era el músico platense que murió tocando en vivo

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
+ Leidas

Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales

Panorama económico: inversores desesperados en la búsqueda de algo que pueda dar ganancia

Arrasó Anacleto: es el nuevo presidente tripero

Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título

Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”

El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero

Los jugadores se fueron sin hablar, felices

Anacleto: “Hay que pacificar y tratar de unir”
Últimas noticias de Policiales

De golpe en golpe: en Barrio Norte están al borde del nocaut

El curioso pedido de un ladrón: “Contá hasta 300”

Triple choque con saldo trágico en Monserrat

Profundizan la causa contra un policía de la Vial
La Ciudad
Los niveles de ruido en el Centro, muy por encima de lo saludable
Fin de año llega con nuevos ajustes en tarifas y servicios esenciales
Tranquilidad, después de la amenaza en la UNLP
Salud bucal en adultos mayores: un “problema” que no se atiende
Una mañana con Saru, una de las golden que visitan el Hospital de Niños
Información General
Farmacéuticos bonaerenses llaman a reforzar la confianza en las vacunas y combatir la desinformación
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Deportes
Hagan pasillo: Estudiantes, en semifinales
Apoyado en su oficio de equipo duro, ratificó que la ambición es otro título
Domínguez: “El equipo habla donde le corresponde hablar”
Los jugadores se fueron sin hablar, felices
El León, a favor de que haya menos equipos y mejor reparto de dinero
Espectáculos
Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único
Diciembre en la tevé: las Fiestas llegan con regalos para todos en la pantalla chica
Casas, cuentas y secretos: los 100 millones de dólares de Anderson y Demichelis
China Suárez: “A Mauro le encantaron mis desnudos”
El momento de Alejandro Sanz “Todo pasa y todo llega”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla