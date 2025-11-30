Tranquilidad, después de la amenaza en la UNLP

Tras la amenaza del “Grupo Terrorista 764” que se recibió el viernes en varias dependencias de la UNLP, incluyendo la presidencia, la actividad continuó ayer sin sobresaltos en las facultades, según indicaron fuentes de la casa de altos estudios.

Los servicios siguieron funcionando con normalidad, pero se mantiene el dispositivo de vigilancia reforzado, se indicó.

“No hay ninguna novedad, todo tranquilo por suerte, pero las dependencias están con actividad y siguieron con refuerzo de prevención”, indicó una fuente oficial.

La amenaza por correo electrónico sobre un ataque a tiros llevó a activar un operativo de seguridad “triangular” coordinado por la Guardia Edilicia, la Policía Bonaerense y la delegación local de la Policía Federal.

La Facultad de Artes fue la más afectada inicialmente, ya que recibió amenazas en las áreas de música, plástica, multimedia y en la secretaría de arte y cultura. El viernes, la sede ordenó evacuar el edificio y suspendió las actividades mientras se avanzaba en la verificación del correo, pero retomó sus servicios sin incidentes.