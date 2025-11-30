Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Domingo inestable en La Plata: cielo nublado y probabilidad de lluvias durante toda la jornada
La ciudad de La Plata se prepara para un domingo marcado por el mal tiempo, con predominio de cielo nublado y alta probabilidad de lluvias y chaparrones a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el comienzo de la jornada tendrá temperaturas frescas, en torno a los 14 °C, y un ambiente húmedo que se mantendrá sin grandes variaciones durante la mañana.
Hacia el mediodía y la tarde, se prevén chubascos intermitentes y condiciones inestables, con posibles tormentas. El organismo emitió además una advertencia amarilla por tormentas, que alerta sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Los acumulados podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, e incluso superarse de manera puntual.
En este contexto, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos en los momentos de mayor actividad tormentosa y tomar recaudos en hogares y comercios, asegurando objetos que puedan volarse y manteniendo limpios desagües y canaletas. La temperatura máxima prevista será cercana a los 19 °C, mientras que hacia la noche las condiciones seguirán inestables, con nuevas precipitaciones aisladas.
