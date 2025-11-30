Los números de hoy domingo del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
Impactante vuelco en La Plata: un auto chocó contra un árbol y terminó de costado en plena avenida 60
El Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por un pozo de 2.000.000 de pesos y además está la chance de ganar 300.000 pesos con la línea. Es por eso que arrancó otra jugada semanal que renovaron las ilusiones de ser el próximo ganador.
Estos son los números que se publicaron este domingo 30 de noviembre:
El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo). Ellos acertaron los 15 números de la suerte y se presentaron en las oficinas de EL DIA.
Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos -para ese concurso extraordinario que puso un auto 0km en juego- junto al ejemplar en papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos.
Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.
El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando tanto en la edición impresa como en el sitio web de EL DIA.
Se publican, en la edición impresa y el sitio web del diario, 10 números cada día, entre el 00 y el 89.
La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.
En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.
Cabe indicar que sigue vigente el juego por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos, pero en este caso el pozo no es acumulativo.
