Muerte sobre el escenario en un bar

El viernes por la noche el músico platense Nahuel Niz falleció arriba del escenario de un paro cardíaco, mientras tocaba la guitarra con su banda “Loca Sensación”.

El episodio sucedió en el bar Blondie, de 11 entre 54 y 55. Mientras tocaban la tercera canción, se desvaneció y el público quedó conmocionado.

Tras el desvanecimiento, el músico de 35 años fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital San Martín, donde confirmaron su caída.

Estas muertes inexplicables, dejan conmoción en los seres queridos y en los espectadores presentes en el show de música de punk rock.

El circuito under del rock de la ciudad quedó golpeado por su repentina muerte y su banda lo despidió públicamente. "Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual", expresó.