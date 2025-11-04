Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define hoy el Súper Cartonazo | Jugá y ganá $8.000.000, $300.000 por línea o un auto 0KM o $20.000.000

Información General

Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico

Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
4 de Noviembre de 2025 | 09:28

Escuchar esta nota

El proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marca un punto de inflexión en la infraestructura energética argentina. La megaobra culminó la soldadura final de sus 437 kilómetros de ductos, creando una vía troncal directa para el crudo desde la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico, en las cercanías de Sierra Grande (Río Negro).

Este oleoducto de 30 pulgadas de diámetro es crucial para consolidar a Vaca Muerta como un polo exportador global. En su fase inicial, tendrá la capacidad de despachar 180.000 barriles de petróleo diarios, con potencial de escalarse a 550.000 barriles por día.

La puesta en marcha del VMOS proyecta un incremento de USD 15.000 millones en las exportaciones argentinas, posicionando a Río Negro como un nuevo y vital nodo del comercio energético mundial.

El proyecto, construido por la UTE Techint-SACDE, movilizó a más de 1.500 operarios y superó los 200 equipos pesados en tres frentes simultáneos. En octubre, la obra alcanzó un récord histórico de 175 uniones soldadas en una sola jornada.

El CEO de VMOS, Gustavo Chaab, destacó el esfuerzo de los equipos, que utilizaron tecnología de soldadura automática de punta, con personal especializado turco y argentino, lo que garantiza mayor precisión y productividad.

En términos financieros, la inversión de USD 3.000 millones incluyó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones bajo la modalidad project finance —el mayor de su tipo en dos décadas—, otorgado por entidades internacionales como Citi, JP Morgan y Santander. La obra también se benefició del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

LE PUEDE INTERESAR

Cómo evitar caer en las garras de los estafadores

LE PUEDE INTERESAR

Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica

El consorcio VMOS está integrado por gigantes de la industria como YPF, Vista, Shell, Pan American Energy y Chevron. Si bien la soldadura automática está completa, el próximo paso de ingeniería será el complejo cruce subterráneo del Río Negro mediante perforación dirigida (HDD), programado para diciembre de 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099

Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera

El nuevo amor de Jennifer Aniston, ¿un chanta?

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
+ Leidas

¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura

¿Qué necesita el Lobo para salvarse sin jugar?

Alarma por “epidemia” de Burnout entre profesionales de la salud

Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”

Muslera: “No es limpio es todo muy obvio”

El público del Pincha también mostró su descontento

Santilli no quiere hablar con Kicillof y lo cruzaron
Últimas noticias de Información General

Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"

Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield

Cómo evitar caer en las garras de los estafadores

Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
Deportes
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Espectáculos
"Con vos es 4 de noviembre": la triste historia detrás de la canción "La melodía de Dios" de Chano Charpentier
Julián Weich confesó que pensó en suicidarse y reveló la experiencia espiritual que sanó su vida
Confirman fecha para el primer estreno de la temporada en Mar del Plata: cuando y de quién se trata
Gustavo Scaglione reveló todo sobre las amenazas a Juana Tinelli
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
Policiales
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto 
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause
El llanto de una madre y otra declaración clave
VIDEO. Por un embiste fatal, un joven inhabilitado para conducir hasta 2099
La Ciudad
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Un llamado a vacunarse: entre la baja cobertura y la preocupación
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
Hay multas de tránsito por arriba de $2.000.000

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla