Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Un informe proyecta un crecimiento de la economía en 2026 del 3% y una fuerte baja de la inflación
Al filo de la tragedia vial en La Plata por fuerte choque entre una camioneta y una moto
¿Se adelanta la tormenta en La Plata? Rige alerta amarillo y baja la temperatura
Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
VIDEO.- Kicillof presentó el Presupuesto con intendentes y le apuntó a Milei
Juana Tinelli: qué dice la carta y la fuerte respuesta del empresario apuntado por la amenaza
Milei otra vez viaja a Estados Unidos, pero esta vez no se reúne con Trump: ¿Y Messi?
La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero
El Presupuesto local 2026: más fondos para obras y seguridad
Bendita crisis: Beto Casella se va para América, ¿y qué pasará con Edith Hermida?
La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
El consumo, en caída libre: las familias se endeudan para lo básico
El Bicho reavivó una vieja polémica: "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Max y el triunfo de Gimnasia ante River: “Más que una revancha fue un gran desafío”
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Se define hoy el Súper Cartonazo: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km ó 20 millones
El argentino Faustino Oro, avanza en la Copa del Mundo con una brillante victoria
¡Se viene la cigüeña! María Belén Ludueña confirmó que espera un hijo con Jorge Macri
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Llega el tren del rock: AC/DC vuelve al país tras 16 años de espera
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Peleas y ruidos, los dos flagelos que no dejan dormir a los platenses
El mercado y los cambios en el gabinete, con reacción dispar
El Presupuesto nacional, con una fuerte puja sobre cuándo tratarlo
Creer o reventar: Wanda Nara y Maxi López pasaron del odio y el tabú a charlas de humor y mucha risa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El proyecto Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marca un punto de inflexión en la infraestructura energética argentina. La megaobra culminó la soldadura final de sus 437 kilómetros de ductos, creando una vía troncal directa para el crudo desde la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico, en las cercanías de Sierra Grande (Río Negro).
Este oleoducto de 30 pulgadas de diámetro es crucial para consolidar a Vaca Muerta como un polo exportador global. En su fase inicial, tendrá la capacidad de despachar 180.000 barriles de petróleo diarios, con potencial de escalarse a 550.000 barriles por día.
La puesta en marcha del VMOS proyecta un incremento de USD 15.000 millones en las exportaciones argentinas, posicionando a Río Negro como un nuevo y vital nodo del comercio energético mundial.
El proyecto, construido por la UTE Techint-SACDE, movilizó a más de 1.500 operarios y superó los 200 equipos pesados en tres frentes simultáneos. En octubre, la obra alcanzó un récord histórico de 175 uniones soldadas en una sola jornada.
El CEO de VMOS, Gustavo Chaab, destacó el esfuerzo de los equipos, que utilizaron tecnología de soldadura automática de punta, con personal especializado turco y argentino, lo que garantiza mayor precisión y productividad.
En términos financieros, la inversión de USD 3.000 millones incluyó un préstamo sindicado de USD 2.000 millones bajo la modalidad project finance —el mayor de su tipo en dos décadas—, otorgado por entidades internacionales como Citi, JP Morgan y Santander. La obra también se benefició del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
LE PUEDE INTERESAR
Cómo evitar caer en las garras de los estafadores
LE PUEDE INTERESAR
Para el 2050 podrían duplicarse las muertes por calor en Latinoamérica
El consorcio VMOS está integrado por gigantes de la industria como YPF, Vista, Shell, Pan American Energy y Chevron. Si bien la soldadura automática está completa, el próximo paso de ingeniería será el complejo cruce subterráneo del Río Negro mediante perforación dirigida (HDD), programado para diciembre de 2025.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí