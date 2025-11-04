Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Superó a Ciudad en la final

La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA

La Plata está en orden: las Canarias recuperaron la corona y son nonacampeonas del Seven de la URBA
4 de Noviembre de 2025 | 10:43

Escuchar esta nota

El equipo femenino de La Plata Rugby Club se consagró campeón del torneo Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) al vencer en la final a Ciudad de Buenos Aires Rugby Club por 38-12. Este título representa la novena corona en su historia para el club en la categoría femenina. 

El partido definitorio se disputó en la sede de CASI y tuvo claramente al equipo platense como dominador.  Con esta victoria, La Plata reafirma su condición de entidad referencia en el rugby femenino de Buenos Aires, alzándose nuevamente con el cetro tras años de protagonismo.

El historial reciente lo muestra: La Plata ya había ganado múltiples ediciones del torneo, y este nuevo título refuerza esa tendencia. Recuperó la corona que le había quitado Casa de Padua en 2024. Centro Naval se quedó con las restantes cuatro ediciones que no obtuvieron las Canarias.

Más allá del festejo por un nuevo campeonato, este éxito confirma la continuidad de un proyecto sólido en el rugby femenino del club: entrenamiento, desarrollo de jugadoras y consistencia competitiva.

Obteniendo la novena copa, el club fortalece su legado en la URBA femenina, lo cual puede servir de imán para nuevas talentos, mayor visibilidad y refuerzo institucional.

Fotos: Prensa URBA

