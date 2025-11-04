Messi y Antonela, a pura ternura en el cumple de Thiago

La residencia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se vistió de gala este fin de semana para celebrar el decimotercer cumpleaños de su hijo mayor, Thiago. Lejos de la camiseta rosa del Inter Miami, el primogénito de la pareja argentina demostró su inquebrantable pasión por el fútbol europeo con una fiesta temática del FC Barcelona.

La celebración, de la que Antonela Roccuzzo compartió detalles en sus redes, fue un homenaje total al club donde su padre se convirtió en leyenda. La decoración incluyó una escenografía que imitaba el icónico estadio Spotify Camp Nou y un pastel que replicaba la forma del coliseo catalán. El festejado lució con orgullo la tercera equipación verde del Barça (temporada 2024-25), con el dorsal 13 y su nombre.

"Qué hermoso es celebrarte Thiagui 🤍 13 🎂🎂 Te amamos tanto, tanto 🤍🎂🤍🎂", escribió la feliz madre junto a las imágenes que muestran a la familia unida para recibir la adolescencia de su hijo.

Detalles de una tarde en familia

La fiesta se desarrolló en un ambiente deportivo y lúdico que disfrutaron todos los miembros de la familia:

El retrato que recorre el mundo es la tierna foto de Antonela y Lio Messi, junto al jovencito Thiago.

Ciro, el menor, se divirtió saltando en un gran inflable adornado con el escudo culé.

Mateo, el segundo hijo, se entretuvo en una improvisada tanda de penales, asumiendo el rol de guardameta.

Thiago, nacido en Barcelona en 2012, no solo es un fanático del equipo que marcó la vida de su padre, sino que también admira a la actual promesa del club, Lamine Yamal.

Pese a vivir y jugar en Miami, la lealtad blaugrana del joven es clara, aunque también apoya a su padre luciendo la camiseta del Inter Miami. La celebración subraya un posible futuro en el deporte, siguiendo los pasos de Leo en las categorías infantiles, mientras el FC Barcelona se mantiene como su primer amor futbolístico.