Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield

Un profesor del Colegio Bertrand Russell de Banfield fue suspendido preventivamente luego de que se viralizara un audio donde se lo escucha insultar a sus alumnos y emitir graves críticas políticas partidarias durante una clase. La situación, catalogada como "adoctrinamiento", forzó la inmediata intervención del Ministerio de Capital Humano.

El audio, que circuló masivamente, revela al docente de sexto año expresando un notable enojo, cuestionando la "idiotez" e "indiferencia" de los jóvenes y vaticinando consecuencias sociales extremas tras resultados electorales.

Entre las frases más ofensivas y peyorativas, el profesor afirmó:

"Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento.”

La Secretaría de Educación del Ministerio, a cargo de Sandra Pettovello, tomó cartas en el asunto, enfatizando la gravedad de la violencia verbal y la imposición ideológica en el entorno escolar. La cartera recordó que las leyes nacionales de Educación y Convivencia Escolar obligan a garantizar una educación "respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento" de los estudiantes.

El Ministerio actuó rápidamente en el caso, que considera una vulneración de derechos, y recordó que ya se han abordado otras situaciones de "inadecuado tratamiento de contenidos político-partidarios".